Od 2000 roku Julia Quinn wydała dziewięć części książek z serii „Bridgertonowie”. Znana z pisania romansów historycznych autorka tym samym przyczyniła się do powstania popularnego serialu kostiumowego Netfliksa. Wielokrotnie bywało już, że dopiero po sukcesie ekranizacji widzowie zaczęli sięgać po powieści, które zainspirowały reżyserów. Podobnie jest w tym przypadku.

Czy serial Netfliksa również doczeka się aż dziewięciu części? Na razie wiemy, że podpisano umowę na powstanie trzeciego oraz czwartego sezonu. Już 16 maja na platformie pojawią się nowe odcinki „Bridgertonów”. Premierę kolejnej odsłony zaplanowano na rok 2025.

Wcześniej Chris Van Dusen zasugerował, że powinno powstać osiem sezonów serialu, by oddać to, co Quinn zawarła w książkach z serii „Bridgertonowie”. Jednak dzisiaj nie jest już showrunnerem produkcji Netfliksa i nie wiadomo jeszcze, jaki wpływ będzie to miało na kontynuację.

Książki z serii „Bridgertonowie”

Seria książek „Bridgertonowie” Julii Quinn zaczyna się od powieści „Książę i ja”, opublikowanej w 2000 r., a kończy „Ślubnym skandalem”, opublikowanej w 2006 r. Choć skupia się ona na o Gregorym Bridgertonie, powstał także epillog „The Bridgertons: Happily Ever After”, opowiadający historię Violet Bridgerton.

„Książę i ja” (2000) „Ktoś mnie pokochał” (2000) „Propozycja dżentelmena” (2001) „Miłosne tajemnice” (2002) „Oświadczyny” (2003) „Grzesznik nawrócony” (2004) „Magia pocałunku” (2005) „Ślubny skandal” (2006) „The Bridgertons: Happily Ever After” (2013)

Istnieje również osobna seria antologii Lady Whistledown, napisana przez Julię Quinn wraz z autorkami Suzanne Enoch, Karen Hawkins i Mia Ryan, skupiająca się na felietonach plotkarskich słynnej Lady Whistledown.

„Kronika towarzyska lady Whistledown” (2003) „Lady Whistledown kontratakuje” (2004)

Książki z serii „Bridgertonowie”: chronologia

Każda książka z serii „Bridgertonowie” skupia się na romantycznych wyczynach jednego z dzieci w rodzinie – począwszy od Daphne Bridgerton w pierwszej powieści, „Książę i ja”. Główna seria „Bridgertonowie” została wydana w porządku chronologicznym, jednak powieści będące spin-offem Lady Whistledown pojawiają się przez cały czas.

„Książę i ja” (kwiecień 1813).

Książka pierwsza, obejmująca pierwszy sezon serialu Netflix, przedstawia historię miłosną Daphne Bridgerton i księcia Hastings. „Ktoś mnie pokochał” (1814)

Księga druga opisuje historię Anthony'ego, najstarszego rodzeństwa Bridgertona, i jego romans z Kate Sheffield, starszą siostrą kobiety, którą faktycznie planował poślubić. „Kronika towarzyska lady Whistledown” (1814)

Obserwacje Lady Whistledown z tygodni poprzedzających Walentynki 1814. „Propozycja dżentelmena” (1815)

Trzecia księga, podążająca śladami Benedykta Bridgertona, to opowieść w stylu Kopciuszka, opowiadająca o jego zauroczeniu w Sophie Beckett, córce hrabiego, okrutnie traktowanej przez macochę. „Lady Whistledown kontratakuje” (maj 1816)

Kolejna seria antologii, ta nowela rzuca okiem na Society Papers Lady Whistledown z maja 1816 roku. „Miłosne tajemnice” (1824)

Księga czwarta opowiada długą historię miłosną Colina Bridgertona i Penelope Featherington. „Oświadczyny” (1824)

W końcu dotarliśmy do Eloise Bridgerton, która ma poślubić Sir Phillipa Crane’a – ale czy to właściwy wybór? „Grzesznik nawrócony” (1824)

A teraz, jeśli chodzi o młodsze rodzeństwo Bridgerton, Księga szósta opisuje Francescę Bridgerton i jej romans z Michaelem Stirlingiem. „Magia pocałunku” (1825)

Ta powieść dotyczy Hiacynta Bridgertona i Garetha St Claira. „Ślubny skandal” (1827)

Drugie najmłodsze dziecko Bridgertona w końcu przeżywa swój własny romans w „Ślubnym skandalu”. „The Bridgertons: Happily Ever After”

Ostatni epilog serii, skupiający się na głowie rodziny, Violet Bridgerton.

Czy serial zainteresował was na tyle, że sięgnęliście po książki? Fani serii Netfliksa z niecierpliwością czekają na trzeci sezon produkcji. W tym czasie możecie prześledzić ciekawostki związane z tym tytułem. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, gdzie kręcono „Brdigertonów”, polecamy nasz tekst o tych przepięknych miejscach.

