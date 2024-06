Po miesiącach zapewnień w końcu pojawiło się oficjalne potwierdzenie od serwisu Netflix, dotyczące nagrań filmu "Peaky Blinders", w którym Cillian Murphy powróci w roli Tommy'ego Shelby'ego.

Zgodnie z oczekiwaniami, zdjęcia do filmu rozpoczną się we wrześniu 2024 roku, co potwierdził Steven Knight, który napisał scenariusz do filmu. Fabuła jest obecnie owiana tajemnicą, ale wiemy, że reżyserią zajmie się Tom Harper, który wcześniej reżyserował odcinki pierwszego sezonu serialu w 2013 roku.

Powraca "Peaky Blinders"!

Knight powiedział w oświadczeniu:

Jestem naprawdę podekscytowany, że wkrótce powstanie ten film. To będzie wybuchowy rozdział w historii Peaky Blinders. Żadnych ograniczeń. Pełno historii Peaky Blinders w stanie wojny.

Tymczasem Murphy dodał:

Wygląda na to, że Tommy Shelby jeszcze ze mną nie skończył… Ponowna współpraca ze Stevenem Knightem i Tomem Harperem przy filmowej wersji Peaky Blinders jest bardzo satysfakcjonująca. To film dla fanów.

Kiedy ponad 10 lat temu po raz pierwszy reżyserowałem Peaky Blinders, nie wiedzieliśmy, jaki będzie serial, ale wiedzieliśmy, że w alchemii obsady i scenariuszu jest coś, co wywołuje wybuch - skomentował Harper.

"Peaky" zawsze był opowieścią o rodzinie, dlatego niezwykle ekscytujące jest ponowne spotkanie ze Stevem i Cillianem, aby udostępnić film widzom na całym świecie w serwisie Netflix.

Poza Murphym nie ogłoszono jeszcze żadnego castingu, choć wydaje się mało prawdopodobne, że Tommy powróci bez reszty klanu Shelby, granego przez takich artystów jak Paul Anderson, Sophie Rundle i Conrad Khan.

Knight wcześniej wyznał, że spodziewa się premiery filmu we wrześniu 2024 roku, dodając, że właśnie pracuje nad „ostatecznymi szlifami” scenariusza.

Myślę, że film znów będzie o krok dalej i będzie wspaniale, że fani Peaky będą mogli spotkać się w jednym miejscu i obejrzeć go. Budżet będzie większy, ale także dlatego, że wiemy, że kończymy ten rozdział. Wszyscy postaramy się dać z siebie, co w naszej mocy, Cillian naprawdę jest na to gotowy, więc nie mogę się doczekać, aż zaczną się zdjęcia. Szósty i ostatni sezon Peaky Blinders zakończył się, gdy Tommy opuścił rodzinę, wierząc, że umiera, ale potem zdał sobie sprawę, że lekarz celowo postawił mu fałszywą diagnozę. Następnie odjechał, aby rozpocząć kolejny rozdział swojego życia. - kontynuował Knight.

Zredagowała i przetłumaczyła Jessika Piechocka.