Klara (Olga Jankowska) znika po chrzcinach bez śladu - i porzuca nie tylko Huberta (Marek Molak), ale też maleńką córkę. Czy rodzina zdoła ją odnaleźć? Zapraszamy na 1613 odcinek (emisja 6 marca o 20.05 w TVP2) „Barw szczęścia”, a w nim...

Bliscy wiedzą, że dziewczyna odeszła, bo wpadła w depresję - i bała się, że skrzywdzi siebie lub Marysię. Jednak Teresa (Jolanta Lothe) i tak nie kryje wzburzenia...

- Nie, to niemożliwe... Niemożliwe, żeby matka porzuciła dziecko! Przecież ona tak czekała na Marysię… Była taka szczęśliwa, że w końcu zaszła w ciążę, że dziecko urodziło się zdrowe.(…) Każda młoda matka ma takie same obowiązki... Można mieć dość, można się czasem zdenerwować... Ale kto to słyszał, żeby porzucać dziecko?!