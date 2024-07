4 z 8

Kajtek (Jakub Domochowski) zacznie naciskać na Angelę (Helena Englert), by na kolejnej randce posunęli się „o krok dalej”… Dziewczyna, zawstydzona, wyzna w końcu Magdzie (Honorata Witańska), że nadal jest dziewicą. Czy Cieślak nakłoni ukochaną, by mu zaufała – i to właśnie z nim przeżyła swój „pierwszy raz”?