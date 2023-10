Caroline Derpienski w rozmowie z Party.pl tłumaczy, dlaczego zarzuciła Dariuszowi Pachutowi, że przekroczył granice dobrego smaku i czemu uważa, że jest amerykańską wersją Dody. Modelka przed naszą kamerą ostrzegała artystkę przed jej partnerem!

- Doda uciekaj, uciekaj, proszę - tak zareagowała Caroline Derpienski na nasze pytanie, co uważa na temat związku Dody i Dariusza Pachuta.

Sprawdźcie, co jeszcze powiedziała Derpienski.

Ostatnio Caroline Derpienski zaatakowała Dariusza Pachuta i zarzuciła mu "lans na sławie partnerki". Teraz modelka w rozmowie z Party.pl odniosła się do swoich słów i zdradziła, dlaczego opublikowała tak mocny komentarz w sieci. Caroline Derpienski nie ukrywa, że bardzo lubi Dodę i przyznaje, że jest oburzona tym, że partner gwiazdy zaczął udzielać wywiadów na swój temat.

- Kiedy dowiedziałam się o tym, że ma nowego partnera, bardzo się ucieszyłam, bo wiesz, kobieta w końcu znalazła nową miłość, ja ją bardzo lubię, zasługuje na wszystko, co najlepsze, ale tak, jak właśnie mówisz, facet zaczął wrzucać posty, chodzić po telewizjach, udzielać wywiadów, głównie na temat swojej osoby, a nie ich relacji. A ja nie znoszę, kiedy widzę, jak ktoś wybija się na tej sławniejszej stronie. Doda wyrobiła swoją pozycję przez lata w polskim showbiznesie, a ten człowiek dopiero kreuje się na celebrytę - wyznała Derpienski.

Okazuje się, że Caroline Derpieński żywi spory szacunek do jednej z najbardziej znanych polskich piosenkarek.

- To jest bardzo ciekawa i barwna postać. Wiesz, można powiedzieć, że ja jestem taką wersją Dody zza oceanu. To też jest osoba, która nie boi się mówić o rzeczach, które są dla Polaków kontrowersyjne. Też ma swoją odważną osobowość i życzę jej wszystkiego, co najlepsze - komentowała dla Party.pl Caroline Derpienski.