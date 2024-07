Do przygotowania zupy strogonow najczęściej wykorzystuje się polędwicę wołową, ale można to mięso zastąpić tańszą ligawą lub rostbefem wołowym.

Nazwa „strogonow” pochodzi od nazwiska rosyjskiego hrabiego pełniącego funkcję dyplomaty, który żył w XIX wieku. Spopularyzował on potrawę, którą przyrządził francuski kucharz pracujący na dworze Aleksandra I.

Potrzebujesz:

patelni,

rondelka.

Składniki:

1 kg polędwicy wołowej,

2 papryki czerwone lub 1 czerwona i 1 żółta,

0,25 kg pieczarek,

5 średniej wielkości ogórków konserwowych,

4 cebule,

1,5 litra woda,

słoiczek koncentratu pomidorowego,

3 łyżki kwaśnej śmietany 18%,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj, a po osuszeniu pokrój na nieduże kawałki w poprzek włókien.

2. Oprósz kawałki mięsa solą i pieprzem i odstaw.

3. W czasie gdy mięso maceruje się, obierz cebulę i pokrój ją w niedużą kostkę.

4. Pieczarki i paprykę umyj, a następnie pokrój na nieduże kawałki.

5. Na rozgrzaną patelnię z olejem wrzuć mięso i podsmaż je tak, aby zarumieniło się z każdej strony (około 3 minut). Nie musisz go smażyć długo, ponieważ później będzie jeszcze duszone.

6. Podsmażone mięso przełóż do rondla.

7. Na patelni podsmaż cebulę, a następnie dodaj ją do mięsa. W rondlu powinna znaleźć się jeszcze papryka i pieczarki.

8. Mięso i warzywa zalej wodą tak, aby były całkowicie zanurzone w płynie.

9. Duś pod przykryciem do momentu, gdy mięso i warzywa będą miękkie.

10. Następnie do zupy dodaj ogórki konserwowe, koncentrat pomidorowy i zabiel zupę śmietaną. Pamiętaj, że aby uniknąć zwarzenia się śmietany w gorącej zupie, należy wcześniej w osobnym naczyniu połączyć śmietanę z jedną chochlą zupy, by temperatura się wyrównała. Dopiero taką miksturę możesz dodać do rondla.

11. Potrawę dopraw solą i pieprzem do smaku.

Zupę można podawać z makaronem lub tylko ze świeżym pieczywem.

Smacznego!