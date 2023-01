Klaudia Halejcio na luksusowych wakacjach na Malediwach. "Prostu już mi… słów mi brakuje"

Klaudia Halejcio zostawiła dzieci z partnerem. To, co zobaczyła po pięciu minutach, odjęło jej mowę

Klaudia Halejcio ma ogromne poczucie humoru, a niektóre jej posty robią furorę na Instagramie. Najnowszy z nich podobnie - w rolach głównych jednak występują jej partner, Oskar oraz córeczka, Nel! Ja: Kochanie, muszę coś zrobić… zostaniesz z dziećmi? - napisała Klaudia Co się wydarzyło? Zobaczcie... Tak partner Klaudii Halejcio opiekuje się córką Klaudia Halejcio , poza swoją pracą zawodową, chętnie dzieli się z fanami fragmentami z życia prywatnego. Wraz z partnerem, Oskarem, wspólnie wychowują córeczkę Nel, która jest ich oczkiem w głowie. A co się dzieje, kiedy gwiazda musi na chwilę wyjść z domu? W tym czasie dziewczynką zajmuje się oczywiście tata, który ma dość kreatywne sposoby, jak poradzić sobie z dziećmi. Na Instagramie aktorki pojawiło się zabawne ujęcie, na którym widać, jak... Oskar przykleił dzieci do kanapy taśmą! - Ja: Kochanie, muszę coś zrobić… zostaniesz z dziećmi? - On: Pewnie! … 5 min później… On… 🙊😂😅 - A jak Wasz weekend? - śmieje się Klaudia Halejcio
Co o tym sądzą internauci? Czy podzielają poczucie humoru Klaudii i Oskara? - Super , taśma mocna dawaj namiar, jaka to firma ;)...