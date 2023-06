Helena z "Żon Hollywood" wyznała, że jest zdradzana: "To jest po prostu sport"

Aneta Glam, która jest jedną z bohaterek "Żon Miami" może pochwalić się nienaganną figurą, której pozazdrościć mogłaby jej niejedna nastolatka - w programie celebrytka pokazywała, że lubi dbać o formę. Okazuje się, że kluczem do sukcesu było również wyeliminowanie niektórych składników z diety, a efekty mówią same za siebie. Sprawdźcie! "Żony Miami": Aneta Glam zdradza przepis na piękną sylwetkę! Aneta Glam to jedna z pięciu bohaterek "Żon Miami", która pokazuje przed kamerami swoje luksusowe życie w Stanach Zjednoczonych. Widzowie pokochali jej szczerość oraz empatię, a na jej instagramowym profilu wciąż przybywa obserwujących. Żona Miami w swoich mediach społecznościowych często pokazuje, jak wygląda jej życie. Aneta Glam oraz jej mąż często imprezują do białego rana, nie szczędzą sobie pysznego jedzenia oraz drogiego szampana. Mimo to celebrytce udaje się utrzymać piękną figurę. Fanki często pytają, jak Aneta to robi. Teraz na jej Instagramie pojawiła się odpowiedź na to pytanie! Zobacz także: "Żony Miami": Aneta Glam dawno nie była tak wściekła. To już kolejna taka sytuacja! Gwiazda "Żon Miami" w programie często pokazuje się w bikini i choć Aneta Glam chętnie opowiada o swoich operacjach plastycznych , to sama również wykonuje dużo pracy, aby wyglądać pięknie i podobać się sobie. Tym razem zdradziła swój sposób na idealną sylwetkę. - Mój sekret to... zero mięsa, zero produktów mlecznych (dieta dairy-free polega na wyeliminowaniu produktów pochodzenia odzwierzęcego np. jogurty, masło itp. i zastąpienie ich zamiennikami roślinnymi bez laktozy - przyp. red) zero cukru - napisała na swoim InstaStories Aneta Glam. ...