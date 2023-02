"Hotel Paradise 6": Grzegorz przeszedł spektakularną metamorfozę: "Prosty trik na odmłodzenie"

Grzegorz z szóstej edycji "Hotelu Paradise" doskonale wie, jak wykorzystać swoje pięć minut sławy. Nie tracąc czasu, tuż po zakończeniu swojego udziału w show podzielił się z fanami szczęśliwymi wieściami ze swojego życia. Okazuje się, że uczestnik ma już na siebie konkretny plan. Pod postami posypały się słowa aprobaty i liczne gratulacje. "Hotel Paradise 6": Grzegorz dzieli się sukcesami Samozwańczy król rajskiego hotelu dał się zapamiętać jako wesoły i pogodny trener personalny o wielkim sercu. W ostatnich odcinkach jednak Grzegorz w "Hotelu Paradise 6" niejednokrotnie płakał przez Magdę . Teraz z kolei wszystko wskazuje na to, że czarne chmury już dawno za nim. Po zakończeniu show okazało się, że uczestnik nie próżnował, a rozwijał swoją medialną karierę! Na swoim Instagramie właśnie podzielił się informacją, że w przyszłości, poza spędzaniem czasu na siłowni, planuje... karierę aktorską! Uczestnik przyznaje, że przed kamerą czuję się jak ryba w wodzie: - Cześć ! Jestem dziś na castingu we Wrocławiu w agencji aktorskiej. Każdy mi powtarzał ze jestem dobrym aktorem wiec postanowiłem to sprawdzić i na zaproszenie pojawiłem się w agencji. Trzymajcie kciuki bo być może się uda i będziecie mogli mnie oglądać w pewnej produkcji 😎 Who is the best ? No jasne że tatuś ❤️ Pozdro ! - napisał tajemniczo, publikując castingowe zdjęcia. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Grzegorz „Hellboy” Głuszcz (@grzes.hotelparadise6) Zobacz także : "Hotel Paradise 6": Klaudia El Dursi gorzko o...