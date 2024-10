Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka w niedzielny poranek pojawili się w programie "Halo tu Polsat". Tym razem gwiazdorska para z serialu "Gliniarze" nie mówiła tylko o hicie Polsatu, ale okazuje się, że poruszyli bardzo prywatny temat i na kanapie w telewizji śniadaniowej ogłosili swoje rozstanie. Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka z "Gliniarzy" nie są już razem. Para długo dojrzewała do tej decyzji i nie ukrywają, że oboje mają mocne temperamenty i ostatecznie to ich poróżniło. Zdradzili też, dlaczego zdecydowali się ogłosić rozstanie w ten sposób...

Serial paradokumentalny "Gliniarze" od lat cieszy się ogromną popularnością widzów Polsatu i już wkrótce emisja jubileuszowego 1000. odcinka produkcji. Z tej okazji w studiu "Halo tu Polsat" pojawiła się jedna z najpopularniejszych par serialu Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka. Para poznała się właśnie na planie na planie serialu "Gliniarze" i przez lata tworzyli udany związek. Teraz okazuje się, że para po sześciu latach podjęła decyzję o rozstaniu. Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka w "Halo tu Polsat" poinformowali, że nie są już razem.

W związku zazwyczaj jest tak, że jest ogień i woda, a w naszym przypadku jest ogień i ogień. I brakuje tej wody - stwierdziła Ruckgaber i dodała: Stagnacja jest najgorsza. My sobie powiedzieliśmy, że tak czy tak wygramy, bo jeżeli się rozejdziemy w dwie strony, zatęsknimy za sobą i wrócimy do siebie, to wygraliśmy. A jeżeli się okaże, że zbudujemy sobie szczęście z kimś innym. No to też wygraliśmy.

Para w rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim o wszystkim poinformowali i wydaje się, że nawet prowadzący byli zaskoczeni tym nagłym wyznaniem. Okazuje się, że Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka już od jakiegoś czasu dorastali do tej decyzji.

Za dużo pożarów, za dużo pożarów po prostu.... To wygasało już jakiś czas. To nie jest też tak, że my usiedliśmy i nagle to jest dzisiaj koniec i tak dalej. Tylko że to już z perspektywy czasu, od powiedzmy mniej więcej roku, gdzieś dochodziliśmy do takich wniosków, że chyba to się nie uda.

oznajmił Strzałka.