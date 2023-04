Niedawno Paulina Smaszcz pochwaliła się na Instagramie wyjazdem z okazji Wielkanocy. Dziennikarka wybrała się do Włoch, by spędzić święta z rodziną i spotkać się z wnuczką, która niedawno skończyła miesiąc. Teraz Paulina Smaszcz pokazała kolejne kadry z bliskimi i zaskoczyła wyznaniem o tym, że jest naprawdę szczęśliwa!

Paulina Smaszcz spędza czas z bliskimi i pisze o szczęściu

Odkąd media obiegła informacja o tym, że Paulina Smaszcz została babcią, fani z niecierpliwością czekali na to, aż świeżo upieczona babcia spotka się z ukochaną wnuczką. Teraz to spotkanie stało się faktem: Paulina Smaszcz odwiedziła wnuczkę i spędziła Wielkanoc we Włoszech, razem z synem Franciszkiem, synową i ich urodzoną w marcu córką.

Świeżo upieczona babcia najpierw pochwaliła się zdjęciem z wnuczką na rękach, a teraz pokazała kolejne rodzinne kadry ze spaceru z młodymi rodzicami i ich córeczką. Trzeba przyznać, że sceneria wygląda na naprawdę bajkową. Paulina Smaszcz nie kryła radości i wyznała, że czuje się spełniona i szczęśliwa.

- Szczęśliwa. Po prostu. Synowie, synowa, wnuczka, teściowie. Nasz włosko-polski mix - napisała Paulina Smaszcz.

Komentujący zdecydowanie podzielili pozytywne emocje Pauliny Smaszcz. Nie kryli zachwytu i podkreślali, że cieszą się szczęściem prezenterki.

- No i super. Miło widzieć Panią taką szczęśliwą.

- To jest wszystko co najcenniejsze❤️ Piękna Rodzina❤️

- I tak jest cudnie, Pani Paulino. Przesyłam serdeczne uściski i gratulacje - piękną ma Pani rodzinę ❤️

- Paulino, to najpiękniejszy sens życia - reszta nie jest ważna. Odpoczywaj 😘

Paulina Smaszcz od dawna podkreślała, jak bardzo cieszy się w związku z nową, życiową rolą i nie może się doczekać, aż zostanie babcią. Wyznała też, że chce się skupić przede wszystkim na rodzinie i relacjach.

- Nic poza tym się nie liczy. To jest mój azymut życia i dla nich warto żyć. ❤️ - pisała Paulina Smaszcz o rodzinie tuż po narodzinach wnuczki.

Nieco wcześniej, bo jeszcze w marcu z nowonarodzoną wnuczką miał okazję spotkać się jej dziadek - Maciej Kurzajewski. Były mąż Pauliny Smaszcz relacjonował pobyt we Włoszech na Instagramie, a w podróży towarzyszyła mu ukochana, Katarzyna Cichopek.

Myślicie, że "babcia petarda" żałuje, że to Maciej Kurzajewski zobaczył wnuczkę wcześniej, niż ona? Póki co, nic na to nie wskazuje. Paulina Smaszcz zapewnia, że jest szczęśliwa i czerpie radość z rodzinnego życia. Oby zostało tak jak najdłużej!

