Zupa serowa może stanowić bazę do wielu obiadowych wariacji, przez co można nazwać ją daniem uniwersalnym, które serwuje się zarówno wegetarianom, jak i miłośnikom mięsa. Wówczas zupę serową wzbogaca się o klopsy przygotowane z mięsa mielonego. Natomiast w wersji dla wegetarian można ją podać z grzankami zrobionymi z białego chleba lub bułek.

Reklama

Do przygotowania zupy serowej można wykorzystać serek topiony, starty ser żółty, na przykład cheddar, albo ser pleśniowy. Bardziej wykwintny smak osiągniesz, dodając białe wino.

Potrzebujesz:

Zobacz także

garnka,

rondelka,

tarki lub maszynki do sera,

naczynia żaroodpornego lub blachy do pieczenia.

Składniki na 4 porcje:

włoszczyzna (marchew, pietruszka, seler, por),

litr wody,

300 g sera żółtego, na przykład cheddar, ementaler, gruyer albo chester,

szklanka śmietany kremówki,

3 łyżki masła,

3 łyżki mąki,

2-3 ząbki czosnku,

2 liście laurowe,

lampka białego, wytrawnego wina,

sól i pieprz,

natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj litr bulionu warzywnego, wykorzystując włoszczyznę i liście laurowe.

2. W rondlu przygotuj zasmażkę na bazie rozpuszczonego masła i dodatku mąki. Zalej ją przygotowanym bulionem, cały czas mieszając. Możesz też wykorzystać warzywa, na bazie których powstał bulion. Wystarczy je zmiksować w bulionie i dopiero w takiej postaci dodać do zasmażki. Dolej lampkę wina.

3. Do płynu dodaj uprzednio drobno pokrojony czosnek i przyprawy: gałkę muszkatołową, pieprz i sól. Gotuj kwadrans.

4. Na tarce o dużych oczkach lub w maszynce zetrzyj żółty ser. Dodawaj go do zupy stopniowo, cały czas mieszaj, aby się rozpuścił.

5. Dodaj śmietankę i chwilę gotuj na małym ogniu.

6. Zupę posyp posiekaną natką pietruszki i podawaj z grzankami. Przygotuj je z pieczywa pokrojonego w niedużą kostkę. W misce połącz 3 łyżki oliwy z ząbkiem drobno posiekanego czosnku i ulubionymi ziołami, na przykład tymiankiem. Dodaj chleb i wymieszaj. Tak przygotowane grzanki rozłóż na blasze do pieczenia i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na 5-7 minut.

Smacznego!