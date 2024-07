Żółte białka oczu mogą niekiedy świadczyć o poważnej chorobie, ale równie dobrze ich przyczyna może być błaha. Najczęściej jest to jeden z objawów żółtaczki, ale może być także oznaką problemów wątrobowych czy kamicy żółciowej. Z problemem żółtych białek oczu zmagają się także osoby chore na zespół Gilberta.

Reklama

Przyczyną zażółcenia białek oczu jest podwyższony poziom bilirubiny (barwnik związany z wątrobą) we krwi. Może to świadczyć o wielu chorobach, w tym: żółtaczce, dolegliwościach wątrobowych, kamicy woreczka żółciowego, a nawet o zespole Gilberta, który często mylony jest z żółtaczką. Powód jednak może być mniej skomplikowany, bo żółte biała oczu często stanowią skutek uboczny terapii lekowej.

Żółte białka oczne jako objaw żółtaczki

Zażółcone białka oczne najczęściej są jednym z objawów żółtaczki. Obok zmiany koloru białek oczu, przy tej chorobie występują takie objawy, jak: zabarwienie na żółto skóry, błon śluzowych oraz narządów wewnętrznych. Przyczynami tej choroby mogą być: ostre zapalenie wątroby, poalkoholowe dolegliwości wątrobowe oraz czynniki genetyczne.

Zażółcone białka oczne – objaw problemów wątrobowych

Twardówka oka (czyli tzw. białko) powinna być biała. Jeżeli zmieniła się ona na żółtą to znak, że coś niepokojącego dzieje się w organizmie. Może to świadczyć o poważnym uszkodzeniu wątroby, które nieleczone doprowadza do jej marskości. Na tę chorobę szczególnie narażone są osoby, które nadużywają alkoholu. Niepokojącymi objawami uszkodzonej wątroby, obok zażółconych białek ocznych, są także:

Zobacz także

utrata apetytu,

nudności,

spadek masy ciała,

zmęczenie,

ciemny mocz.

Zażółcone biała oczne mogą być objawem kamicy żółciowej

Żółty kolor białek ocznych może również świadczyć o niedrożnych drogach żółciowych, których efektem jest kamica pęcherzyka żółciowego. Osobami szczególnie narażonymi na rozwój kamicy żółciowej są osoby otyłe, nadużywające alkoholu, przyjmujące leki antykoncepcyjne oraz osoby obciążone genetycznie. Chory na kamicę żółciową oprócz zażółconych białek ocznych może zaobserwować u siebie takie objawy, jak: narastający po posiłku ból żołądka, gorączkę, dreszcze oraz zażółcenie skóry.

Zażółcone białka oczne świadczą o zespole Gilberta

Zażółcone białka oczne pojawiające się po wysiłku fizycznym lub dłuższym okresie niespożywania posiłków mogą być objawem zespołu Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia) Choroba ta, ze względu na towarzyszące jej objawy, często mylona jest z żółtaczką. Zespół Gilberta jest łagodnym schorzeniem metabolicznym o podłożu genetycznym. Ze względu na podobieństwo objawów z żółtaczką lekarze mają problemy z diagnozowaniem tej choroby. W diagnostyce zespołu Gilberta pomagają badania kilrensu (współczynnik oczyszczania) oraz bilirubiny. Sam przebieg choroby jest łagodny, a chorzy nie są poddani żadnemu leczeniu farmakologicznemu. Lekarze zalecają im unikanie czynników, które powodują nasilanie się choroby.

Reklama