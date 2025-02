"Love Never Lies Polska" to pierwszy polski program reality show wyprodukowany przez Netflix. Program skupia się na sześciu parach, które poddają swoje związki próbie szczerości za pomocą nowoczesnego wykrywacza kłamstw analizującego ruchy gałek ocznych. Na miejscu czekają jednak na nich nie tylko trudne pytania, ale i pokusy w postaci gorących singli. Fani szybko wychwycili z show swoich ulubieńców. Jak pokazały komentarze, sympatii raczej nie zyskali Patrycja i Łukasz, których odbiorcy znają z innego formatu. To, co stało się już w pierwszym odcinku, mogło niektórych ucieszyć.

Ruszył kolejny sezon "Love Never Lies"

Program "Love Never Lies" zadebiutował w styczniu 2023 roku, a jego prowadzącą jest aktorka i influencerka Maja Bohosiewicz. Pierwszy sezon składał się z siedmiu odcinków, a zwycięzcami zostali Lilia i Andrzej, którzy dzięki udziałowi w programie umocnili swoją relację. Drugi sezon miał premierę już rok później, wprowadzając nowych uczestników i kontynuując formułę testowania związków za pomocą wykrywacza kłamstw.

Obecnie, od 26 lutego 2025 roku, dostępny jest trzeci sezon programu, który przynosi kolejne emocjonujące historie i wyzwania dla uczestników. Nikt chyba nie przypuszczał, że już na start zapanuje takie poruszenie.

Patrycja i Łukasz zaczynali od "Love Island"

Jedną z par, które dostały się do programu, tworzą Patrycja i Łukasz. Fani mogą kojarzyć ich z "Love Island", gdzie miało miejsce ich pierwsze spotkanie. Wydawało się, że połączyła ich miłość od pierwszego wejrzenia. Gdy jednak Patrycja poznała w Casa Amor Mikołaja, straciła dla niego głowę. Odrzuciła ostatecznie Łukasza, co złamało mu serce. Zdecydował się nawet odejść z programu, czym doprowadził widzów do łez.

Kiedy okazało się, że Patrycja i Łukasz są jednak parą, fani zaczęli podejrzewać, że stworzyli związek dla popularności. Internauci do dziś pamiętają doskonale o jej zachowaniu. Przypomnieć o tym postanowiła w sieci również produkcja "Love Never Lies", pisząc:

Patrycja i Łukasz mają za sobą burzliwą historię związku. Poznali się w programie telewizyjnym, w którym Patrycja wybrała innego uczestnika, co złamało serce Łukasza. Dali sobie jednak jeszcze jedną szansę. Żyją w różnych krajach, w związku na odległość, a ich relację wciąż trawi zazdrość. Zgłosili się do programu, by po raz ostatni sprawdzić, czy ich uczucia są wystarczająco silne, aby być razem

Fani "Love Never Lies" wrogo nastawieni do Łukasza i Patrycji?

Tymczasem internauci nie zamierzali ukrywać, że nieszczególnie cieszą się z obecności Patrycji w "Love Never Lies". Pod wpisem wylała się lawina gorzkich słów.

Patrycja będzie najbardziej hejtowaną osobą tego programu i jednocześnie znienawidzoną. Ludzie nie zapomnieli o tym, co zrobiła w ''Love Island''

Nie psują do siebie... powinni się rozstać i tyle

Błagam, para w programie stworzona pod zasięgi

Wielu z pewnością odetchnęło z ulgą, gdy już w pierwszym odcinku Patrycja i Łukasz odpadli z programu! Przeważył o tym wykrywacz kłamstw, bowiem jako jedyni oboje powiedzieli nieprawdę.

Nie mogę na nią patrzeć, dobrze że odpadła od razu. Taka fałszywa jest, te jej miny, od razu widać, że jej źle z oczu patrzy

Mina jej bezcenna, gdy usłyszała, że odpadają. Idąc tam tylko się zbłaźniła. Bo dobrze nie zaczął się program, a tu... Tylko dla Łukasza lepiej

Póki co nie wiadomo jeszcze, czy związek Patrycji i Łukasza przetrwał po programie.

