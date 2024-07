Choroba neurologiczna silnie oddziałuje na cały organizm. Jest związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Jej główne objawy to: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, omdlenia czy zaburzenia psychiczne.

Choroby układu nerwowego występują tak często, jak zaburzenia innych systemów. Jednak podstawowa funkcja układu nerwowego (m.in. odbiór bodźców i kontrola narządów wewnętrznych) sprawia, że choroby z nim związane są niezwykle ciężkie oraz uniemożliwiają pracę całego organizmu.

Choroby układu nerwowego – ogólna charakterystyka objawów

Choroby neurologiczne zaczynają się niepostrzeżenie. Wiele zaburzeń może rozwijać się przez lata, pozostając niezauważone. Najczęściej pierwsze objawy są ogólne, przez co choroba jest trudna do zdiagnozowania.

Zawroty głowy – diagnostyka i konsekwencje

Zawroty głowy mogą mieć podłoże neurologiczne wtedy, gdy powtarzają się regularnie lub powodują zagrożenie dla zdrowia. Objawiają się poczuciem braku „twardego gruntu” pod stopami, zawirowaniami w głowie lub lękiem przed nagłym upadkiem. Potencjalne choroby neurologiczne, które mogą wywoływać zawroty głowy, to: uszkodzenia nerwów czaszkowych, ataksja (problemy z koordynacją ruchów i utrzymaniem równowagi), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub udar mózgu.

Zaburzenia psychiczne – występowanie

50% pacjentów trafiających do neurologa skarży się na zaburzenia psychiczne. Do podstawowych nieprawidłowości świadczących o chorobie neurologicznej można zaliczyć:

zaburzenia depresyjne: patologiczne przypadki tej choroby występują w większości chorób neurologicznych (u osób cierpiących na chorobę Parkinsona, depresja diagnozowana jest w 50% przypadków, natomiast w przebiegu padaczki może dotyczyć nawet 75%);

może dotyczyć nawet 75%); zaburzenia świadomości: dezorientację, zaburzenia myślenia i pamięci, urojenia;

zaburzenia lękowe: paniczny lęk, zaburzenia snu, zaburzenia rytmu serca.

Omdlenia – niebezpieczeństwo czy fałszywy alarm?

Najczęstsze typy omdleń to omdlenia ortostatyczne, odruchowe i pochodzenia sercowego. Omdlenia pochodzenia ortostatycznego (czyli nagły spadek ciśnienia krwi przy zmianie pozycji ciała na pionową) to jedyny rodzaj omdleń, który może mieć podłoże neurologiczne. W przypadku jednorazowego epizodu, nie powinno być powodów do obaw. Jeśli natomiast sytuacje takie pojawiają się systematycznie, przyczyna może znajdować się w układzie neurologicznym. Potencjalne choroby neurologiczne, których objawem mogą być omdlenia ortostatyczne, to: neuropatie (zaburzenia przewodzenia informacji ruchowych i czuciowych), stwardnienie rozsiane, guzy mózgu.

Światłowstręt – przyczyny i rodzaje

Światłowstręt to nadwrażliwość na światło. Powoduje go zwykle zaburzone funkcjonowanie elementów oka, czyli spojówki, rogówki oraz tęczówki. Jeśli wizyta u okulisty nie wykazuje nieprawidłowości oka, przyczyny można szukać w neurologii. Potencjalne choroby neurologiczne, przy których występuje światłowstręt, to: choroby ze spektrum autyzmu, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i krwawienia podpajęczynówkowe.

