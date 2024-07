Piasek w nerkach to objaw kamicy nerkowej. Choroba ta rozwija się, zazwyczaj nie dając żadnych objawów. Dolegliwości są odczuwane dopiero wtedy, gdy kamień nerkowy czy piasek przesuwa się do wyjścia. Są to m.in. ból, częste i bolesne parcie na pęcherz oraz pieczenie podczas oddawania moczu. Piasek w nerkach leczy się poprzez wspomożenie organizmu w usunięciu złogów, a także objawowo.

Reklama

Piasek w nerkach długo może nie dawać objawów

Drobne złogi, czyli piasek w nerkach, nie muszą być odczuwalne przez osobę chorą, a kamica nerkowa może rozwijać się nadal. Drobne kryształki są widoczne podczas badania ultrasonograficznego. Jednak gdy zaczynają się przemieszczać do wyjścia, powodują ból, wymioty, biegunkę i parcie na pęcherz z jednoczesną trudnością jego opróżnienia. Ból pojawia się w okolicy lędźwiowej kręgosłupa, na wysokości nerek, i promieniuje do dolnej części brzucha i niżej, do ujścia cewki moczowej – są to napady kolki nerkowej. Mimo silnego parcia na mocz, każdorazowo wydala się go bardzo niewiele, odczuwając przy tym ból i pieczenie, a strumień moczu może być przerywany. Objawem, który daje piasek w nerkach, jest też obecność krwi w moczu. Oprócz tego choroba ta powoduje odwadnianie organizmu innymi drogami – poprzez wymioty i biegunkę, czasem pojawiają się też wzdęcia.

Piasek w nerkach trzeba z nich wypłukać – metody leczenia

Metodą na pozbycie się piasku z nerek jest jego wypłukanie. Ale skoro przemieszczanie się piasku i sama mikcja, czyli świadome oddawanie moczu, powodują ból, trzeba podczas wydalania złogów wesprzeć się lekami. Piasek w nerkach zostanie usunięty o wiele szybciej i łatwiej, jeśli osoba cierpiąca na tę przypadłość zażyje leki przeciwbólowe i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Dobrym wyborem są też leki rozkurczowe, które złagodzą dolegliwości. Bardzo ważne jest dobre nawodnienie, zwłaszcza gdy oprócz dolegliwości ze strony układu moczowego piasek w nerkach powoduje wymioty i biegunkę. Aby przyspieszyć proces usuwania złogów, można stosować preparaty i zioła moczopędne. Złogi powinny zostać wydalone, w przeciwnym razie konieczna może okazać się hospitalizacja.

Reklama