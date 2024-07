Zimowa wyprawka dla noworodka różni się od tej letniej przede wszystkim tym, że jest cieplejsza. Ubranka dla malucha powinny być uszyte z grubszej, lecz przewiewnej tkaniny, zaś kosmetyki chronić skórę i ciało dziecka przed działaniem niskich temperatur.

Wybierając dla noworodka kosmetyki, ubranka i akcesoria, warto zwrócić uwagę na ich oznaczenia i atesty. Nie zaleca się kupowania używanych fotelików, materacy czy wózków, które nie spełniają norm bezpieczeństwa.

Ubranka na zimową porę roku

Kupując ubranko dla noworodka, lepiej wybrać te w nieco większym rozmiarze (najlepiej 62). Jeśli wybierzemy mniejszy kombinezon, może się okazać, że będzie on za mały, gdy dziecko skończy miesiąc. Ubranka dla noworodka powinny być uszyte z przewiewnych tkanin typu frotte, welur, czy bawełna. Bardzo ważne jest, by nie miało ostrych szwów czy drapiących haftów, które mogą skaleczyć dziecko. Ponadto ubranko dla noworodka, powinno być zapinane z przodu i w kroku – dzięki temu łatwiej będzie przebierać i pielęgnować malca. Zimowa wyprawka powinna zawierać:

kilka bawełnianych bluzeczek,

kilka kaftaników,

bawełnianą piżamkę,

kilka sztuk body z długim rękawem,

kilka par ciepłych skarpetek,

parę sweterków,

spodenki,

dwie czapeczki,

pajacyki bawełniane,

rękawiczki,

śpiwór,

kombinezon z kapturem,

ciepłe buty.

Wyprawka do domu – kołderka, kocyk, rożki

W zimie należy pamiętać o utrzymaniu należytej temperatury mieszkania. Noworodek zawsze powinien przebywać w pomieszczeniach nagrzanych do 20-22 stopni Celsjusza. Dodatkowo należy pamiętać, by nie dopuścić do sytuacji, w której dziecku będzie za gorąco (np. zacznie się pocić). Na noworodka w domu powinna czekać:

kołderka,

kocyki (cienki i grubszy),

kilka rożków (przydatne do karmienia),

kilka kompletów pościeli i prześcieradeł,

łóżeczko bądź kołyska,

materac,

oraz ceratka na materac.

Kosmetyki – wanienka, oliwka, płyn, mydełko

Dla noworodka zimą należy przygotować specjalne kosmetyki, które ochronią jego ciało i skórę przed działaniem niskich temperatur. Zimowy zestaw pielęgnacyjny powinien zawierać m.in.:

wanienkę,

kilka delikatnych ręczników,

emolienty,

termometr do wody,

termometr do ciała,

krem ochronny,

oliwka do ciała,

płyn do kąpieli,

płatki kosmetyczne,

grzebień do włosów,

patyczki kosmetyczne,

sól fizjologiczna,

gruszka do nos,

przewijak,

pieluszki jednorazowe,

pieluszki tetrowe,

płyn do prania ubranek,

chusteczki nawilżone do wycierania pupy.

Wózek na zimowe spacery i jego wyposażenie

Wybierając wózek dla dziecka na zimowe spacery, warto zwrócić uwagę na jego konstrukcję. Powinien mieć głęboką, obszerną i wygodną gondolę (chroniącą przed opadami, wiatrem oraz chłodem). Ponadto warto zwrócić uwagę na kółka (im większe, tym łatwiej się wózek prowadzi w śniegu) oraz tapicerkę (jasne obicie szybciej się brudzi). Zimą gondola wymaga odpowiedniego przygotowania. W środku powinny znaleźć się m.in. śpiwór, koc i folia przeciwdeszczowa. Ponadto do transportowania noworodka samochodem będzie potrzebny fotelik. Warto zastanowić się również nad nosidełkiem i chustą do przenoszenia dziecka.

