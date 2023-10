Los naszej planety nie jest ci obojętny i chcesz na każdej możliwej płaszczyźnie o nią zadbać? Zajrzyj w takim razie do naszego zestawienia z kosmetykami i artykułami higienicznymi, dzięki którym będziesz eco friendly!

Drop of Sunshine, ALKEMIE

DROP OF SUNSHINE BOGATE MASŁO REGENERUJĄCO-BRĄZUJĄCE DO CIAŁA 180 ml (zawiera 97,48% składników pochodzenia naturalnego) spowalnia proces fotostarzenia, łagodzi podrażnienia słoneczne, posiada unikalne właściwości odbudowujące, uelastyczniające. Zapewnia aktywną, wielokierunkową pielęgnację. DROP OF SUNSHINE nadaje skórze brązowy odcień, dodatkowo nawilża oraz równomiernie poprawia jej koloryt. Posiada aksamitną, szybko wchłaniająca się konsystencję.

Cena to 139 zł za 180 ml.

ECODENTA, czarna wybielająca pasta do zębów

Jednym z ostatnich osiągnięć naukowych ECODENTA i BESTSELLEREM na wielu rynkach na świecie jest CZARNA WYBIELAJĄCA PASTA DO ZĘBÓW Z WĘGLEM DRZEWNYM I TEAVIGO z serii Expert Line. Ta profesjonalna pasta zawiera aż 98% składników naturalnego pochodzenia, które:

długotrwale odświeżają i skutecznie oczyszczają:

wybielają zęby;

chronią przed powstawaniem kamienia nazębnego;

działają bakteriobójczo.

Cena to 17,99 zł za opakowanie.

Wkładki higieniczne Bella Intima

Wkładki higieniczne Bella Intima zmieniają się dla Ciebie. Na opakowaniu Twoich ulubionych wkładek szukaj znaczka (piktogramu) „100% organic cotton”, który oznacza że bawełna w naszych wkładkach pochodzi z upraw ekologicznych (bez nawozów sztucznych, pestycydów, herbicydów). Wyjątkowo delikatne bawełniane pokrycie dostarcza naturalną ochronę w strefie intymnej, nawet najbardziej wrażliwej skórze.

Orientana, 3 naturalne maseczki z glinki

Postaw na jedną z trzech! My zakochaliśmy się w każdej z nich: w tej z imbirem i trawą cytrynową, z migdałem i szafranem oraz z miodlą i drzewem herbacianym.

Gotowa maseczka z naturalnych glinek, wzbogacona olejkami i ekstraktami roślinnymi. Doskonale usuwa toksyny, głęboko oczyszcza, a dodatkowo odżywia skórę. Maseczka występuje w ekologicznym opakowaniu z papieru, które zawiera ilość produktu wystarczającą na jedną aplikację. Każda z nich zawiera ponad 99% naturalnych składników. Wszystkie działają mocno oczyszczająco dzięki aktywnym glinkom – kaolinowej, bentonitowej i ziemi fulerskiej oraz powodują zmniejszenie ilości wyprysków, a także minimalizują pory.

Cena to 10 zł za opakowanie.

Masło do ciała Skin Food Weleda

Masło do ciała Skin Food Weleda – kremowy produkt, który szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze, równocześnie natychmiastowo ją nawilżając na długi czas. Kojące wyciągi roślinne z fiołka, nagietka lekarskiego i rumianku, organiczne masło shea i olejek kokosowy intensywnie odżywiają, nawilżają i chronią oraz łagodzą dyskomfort napięcia skóry. To idealny produkt na mocno przesuszone łokcie czy pięty – można też stosować w formie kompresu na dłonie lub kuracji odżywczej na pięty.

Firma Weleda produkuje w 100% certyfikowane kosmetyki naturalne i organiczne. W tym roku obchodzi swoje 100. urodziny.

Cena to 73 zł za opakowanie.

ECO SORBET Malina, Bielenda

Nowa kolekcja marki Bielenda - Eco Sorbet to produkty stworzone na bazie składników pochodzenia naturalnego - do 99%. W całej linii znaleźć można kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji twarzy - wodę micelarną, kremy, sera i pianki do oczyszczania. Kostka peelingująca do twarzy wykazuje również działanie nawilżające i oczyszczające. W swoim składzie zawiera ekstrakt z maliny oraz kwas hialuronowy.

Butelka filtrująca DAFI

Pierwsza butelka filtrująca wodę wyprodukowana w Polsce. Zaprojektowana dla osób, które doceniają rolę regularnego nawadniania organizmu i praktykują zdrowy styl życia. Pojemność 0,7l przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które mają większe zapotrzebowanie na wodę, np. uprawiają sport. Dzięki korzystnym gabarytom i ergonomicznej budowie, możesz mieć ją zawsze przy sobie, nie martwiąc się o konieczność kupowania wody w jednorazowych opakowaniach. Barwiona butelka w ciekawych kolorach to modny gadżet, który wprowadza nawyk częstego picia wody.

Cena to 44,90 zł za butelkę o pojemności 0,7 l.

Płyn micelarny do demakijażu Vinoclean Micellar Cleansing Water

Dzięki tej krystalicznej wodzie w jednym kroku usuniesz makijaż, oczyścisz i ukoisz nawet najbardziej wrażliwą skórę twarzy i powiek.

Składający się w 98% ze składników pochodzenia naturalnego Płyn Micelarny oczyszcza skórę i błyskawicznie usuwa makijaż z twarzy i oczu, zachowując naturalną równowagę skóry. Wzbogacony organiczną wodą z winogron, nawilża i koi nawet najbardziej wrażliwą skórę. Skóra jest czysta, miękka i odprężona. Produkt ma bardzo świeży zapach, w którym przeplatają się nuty kwiatu mandarynki, liści cytryny, arbuza i świeżej mięty.

Zaangażowanie Caudalie:

Nowe plastikowe opakowania w 100% z recyklingu i podlegające ponownemu recyklingowi

Oszczędność 50 ton tworzyw sztucznych pochodzenia petrochemicznego

Redukcja śladu węglowego o 45%

Cena to 61,80 zł za 200 ml.

Kosmetyki do pielęgnacji ciała i oczyszczania twarzy Perfecta Planet Essence

Naturalne składniki i ciekawe wyciągi roślinne – z tego czerpie moc inspirowana bogactwem naszej planety linia Perfecta Planet Essence. Formuły kosmetyków do pielęgnacji ciała i oczyszczania twarzy zawierają esencje, olejki i wyciągi ze specjalnie wyselekcjonowanych roślin, mających dobroczynny wpływ na skórę. Botaniczne ekstrakty z soi (NON-GMO), kombuchy i ashwagandy zapewniają skórze długotrwałe nawilżenie, głębokie odżywienie i regenerację. Warto podkreślić, że od 94% do 98% składników kosmetyków jest pochodzenia naturalnego, a zadaniem reszty jest zapewnienie przyjemności, trwałości i najwyższej jakości. Składy są wegańskie.

W linii kosmetyki z soją do oczyszczania twarzy: płyn micelarny i płyn micelarny z olejkiem sojowym oraz peeling bio-enzymatyczny, zaś do pielęgnacji ciała: silnie nawilżający balsam z kombuchą, silnie odżywczy balsam z soją i intensywnie regenerujące mleczko z ashwagandhą.

Ceny: od 14,99 zł do 21,99 zł