Sandra Kubicka i Aleksander Baron niedawno rozpoczęli kompletowanie wyprawki dla swojego jeszcze nienarodzonego synka. Teraz celebrytka pochwaliła się nagraniem, na którym przyszły tatuś wybiera w sklepie wszystkie możliwe akcesoria dla małego dziecka. Wpadł w totalny szał zakupowy! To się nazywa tata na medal!

Reklama

Sandra Kubicka pokazała nagranie z kompletowania wyprawki dla synka. Baron jest w siódmym niebie!

Sandra Kubicka i Aleksander Baron spodziewają się synka. Rozwiązanie ciąży już niebawem, a ostatnio okazało się nawet, że Kubicka urodzi wcześniej niż się spodziewała! Celebrytka nie ukrywa swojego szczęścia i codziennie relacjonuje przebieg ciąży, a nawet pokazuje akcesoria, które wybrała dla swojego syna. Niedawno pochwaliła się wózkiem niemowlęcym, a teraz relacjonowała zakupy w sklepie z rzeczami dla noworodków. Co ciekawe, to Baron był najbardziej przejęty tym wydarzeniem, jakim jest dobór odpowiednich elementów wyprawki, a Sandra Kubicka podsumowała to słowami:

Tego gościa nie mogłam ze sklepu wygonić, więc to on głównie pobuszował! - mówiła o Baronie była modelka.

@sandrakubicka

Sandra Kubicka pochwaliła się wybranymi akcesoriami dla synka. Para postawiła na otulacz oraz kołderkę na lato z motywem księżycowym, w kolorystyce bieli i czerni. Wygląda więc na to, że niemalże wszystko jest już gotowe i pozostało jedynie czekać na tę magiczną chwilę, czyli narodziny dziecka.

Ostatnio Sandra Kubicka przyznała, że stresuje się porodem, jednak to, że zobaczy swojego synka wcześniej jest największą nagrodą dla niej i Aleksandra:

Czy się stresuje? No troszkę stresuję, ale zobaczymy synka wcześniej, niż myśleliśmy i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze - mówiła wówczas Kubicka.

Czekacie na narodziny syna Sandry i Alka?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Sandra Kubicka podzieliła się swoim szczęściem: "Najważniejsze, że bobo zdrowe"

VIPHOTO/East News