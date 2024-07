Zielona kupka u niemowlaka jest przyczyną niepokoju świeżo upieczonych rodziców, którzy nietypową zawartość pieluszki uznają często za objaw choroby lub zatrucia. Kiedy pojawia się zielona kupka nie trzeba jednak od razu iść do pediatry. Jeśli nie towarzyszą jej żadne inne dolegliwości, nie musi oznaczać niepokojących zmian w organizmie dziecka.

Reklama

Pierwsza kupka jest czarnozielona – smółka niemowlęca

Niemowlę swoją pierwszą kupkę robi w ciągu 2 dni od narodzin. Przewinięcie stanowi wtedy prawdziwe wyzwanie, bo taka kupka charakteryzuje się nie tylko specyficzną czarnozieloną barwą, ale i innymi nietypowymi właściwościami, jak duża gęstość, lepkość i obfitość. Zawiera duże ilości wód i mazi płodowych, złuszczony naskórek i inne elementy, które zebrały się w jelitach płodu. Smółkę dziecko może wydalać do 4 dni.

Dieta główną przyczyną zielonej kupy u niemowlaka

Kolor kupy jest zależny od diety malucha, nawet jeśli żywi się on jeszcze samym mlekiem. Na skład pokarmu matki wpływa rodzaj produktów spożywczych, jakie znajdują się w jej menu. Zielona kupa może się pojawić u dziecka, kiedy mama zje szpinak lub inne produkty bogate w żelazo. U niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym też może pojawić się kupa koloru zielonego, zwłaszcza jeśli w proszku znajduje się zhydrolizowane białko.

Inne przyczyny zielonej kupy u niemowlaka

Zielony kolor kupy jest też niekiedy skutkiem:

przyjmowania antybiotyków,

picia dużych ilości herbatki koperkowej,

wzrostu ilości bakterii, kiedy maluch zaczyna ząbkować i wkłada do ust różne przedmioty,

indywidualnych tendencji organizmu niemowlaka.

Kiedy zielona kupka powinna niepokoić?

Sama zmiana koloru kupy nie jest powodem do niepokoju. Reagować trzeba dopiero wtedy, gdy wydaje się ona tłusta i błyszcząca, znajduje się w niej dużo śluzu lub pojawia się krew. Kiedy występują dodatkowo takie objawy jak wysypka, gorączka, wymioty czy biegunka, trzeba natychmiast zgłosić się do lekarza. To może świadczyć o alergii na nabiał, biegunce rotawirusowej, zaburzeniach funkcjonowania trzustki lub o innych schorzeniach narządów układu pokarmowego.

Zobacz także

Reklama