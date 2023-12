Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak lada chwila powitają na świecie swoją córeczkę. W "Dzień Dobry TVN" opowiedzieli, jak idą przygotowania na powitanie w domu nowego członka rodziny. Poruszyli także kwestię imienia dla maleństwa. Ich córeczka będzie miała wyjątkowe imię.

Jakub Rzeźniczak niedługo powita na świecie kolejne dziecko. Wraz z Pauliną Rzeźniczak spodziewają się narodzin córeczki. Z radością dzielą się w sieci etapami ciąży Pauliny, pokazali zdjęcia z imprez takich jak gender reveal czy baby shower. Teraz przyszli rodzice podzielili się także pomysłem na imię dla wyczekanej córeczki. Nie zdradzili go jednak jeszcze oficjalnie. Dali fanom małą podpowiedź:

Imię wybraliśmy bardzo szybko, jedynie możemy zdradzić, że dla chłopca i dziewczynki jest to to samo imię tylko wiadomo żeńskie i męskie. Ale jakie to już wszyscy dowiedzą się, jak już dziewczynka pojawi się na świecie

- powiedział tajemniczo Jakub Rzeźniczak podczas wywiadu w Dzień Dobry TVN.