Dagmara Kaźmierska, aby mieszkać bliżej syna, postanowiła zamieszkać we Wrocławiu, gdzie Conan studiuje medycynę. Wybrała ekskluzywny apartament w najwyższym budynku we Wrocławiu. Jednak Kaźmierska wiele czasu spędza również w innych miejscowościach np. w Warszawie. Często bywa również w Kudowie-Zdrój, gdzie ma swój butik, a nawet za granicami naszego kraju - w Hiszpanii, gdzie kobieta ma również swoje gniazdko i biznesy.

Pożar w wieżowcu, w którym mieszka Dagmara Kaźmierska

Nad wrocławskim Sky Tower, w którym mieszka m.in. Dagmara Kaźmierska pojawiły się kłęby dymu. Wydarzenie rozpoczęło się 21.05.2024 ok. godziny 16.00. To już druga taka sytuacja w tym miejscu w dzisiejszym dniu. Pod budynkiem widać mnóstwo wozów strażackich. Jeszcze chwilę temu jedyne co było wiadomo, to to, że na 51. piętrze wieżowca miało dojść do pożaru. Jak podaje "Gazeta Wrocławska" sytuacja wymagała ewakuacji osób, które były w środku budynku. Silne zadymienie pojawiło się najprawdopodobniej w maszynowni windy.

Według najnowszych informacji ewakuowane zostało kilkaset osób. Przedstawiciele Sky Tower w granicach godziny 17:30 poinformowali, że w budynku jednak nie doszło do pożaru. Co się okazuje, było to jedynie zadymienie. Z informacji, które udało się zdobyć od straży pożarnej, wrocławskiemu portalowi w budynku nie było pełnego ognia. Ewakuacje jednak była obowiązkowa.

Celebrytka, która zasłynęła dzięki programowi "Królowe życia" we wrocławski Sky Tower ma widok z okna na całe miasto. Przy wielkim oknie ma złoty tron, z którego widok rozprzestrzenia się na centrum Wrocławia. Apartament znajduje się na 32. piętrze.

Co drugi tydzień wyjeżdżam z Polski. Cały czas gdzieś latam. Jak ja mam jechać dwie godziny ode mnie z miasta do Wrocławia, to mnie szlag trafia. Stąd mam wszędzie blisko i autostrady. O to mi chodzi - komentowała swoją przeprowadzkę dwa lata temu Kaźmierska.

Zapewne wiele osób zastanawia się, czy Kaźmierska jest bezpieczna w obecnej sytuacji i czy również została ewakuowana? Najprawdopodobniej celebrytka przebywa aktualnie w Kudowie-Zdrój, gdzie wybrała się na manicure, czym pochwaliła się na swoich social mediach. Tak więc jej fani mogą być spokojni.

