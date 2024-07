Sukulenty to rośliny, które dzięki wykształconej tkance wodnej przystosowały się do życia w trudnych warunkach. Do dużej rodziny sukulentów zaliczane są popularne: kaktusy, rozchodniki, aloes czy pelargonia. Ich kształty i barwy przybierają najróżniejsze formy, niektóre sukulenty mają też piękne kwiaty. Oprócz tego, że sukulenty nie wymagają częstego podlewania mogą też być ciekawym elementem dekoracyjnym w domu.

Wymagania sukulentów: stanowisko, podłoże i przesadzanie

Sukulenty ustawia się na parapetach po północno-wschodniej stronie domu/mieszkania. Lubią słońce, ale szczególnie to poranne. Silne popołudniowe promienie mogą przypalać roślinę. Sukulenty wymagają przepuszczalnego podłoża, dlatego do doniczki oprócz wymieszanej z piachem ziemi należy wsypać na dno żwir lub specjalne kamyki drenujące (do kupienia w sklepach ogrodniczych). Sukulentów nie trzeba często przesadzać, chyba, że wymaga tego szybkość ich wzrostu. W innych przypadkach robi się to co 3 - 4 lata.

Pielęgnacja i uprawa sukulentów: podlewanie

Sukulenty potrafią magazynować wodę, dzięki czemu zapomnienie o ich podlaniu nie wyrządzi szczególnej krzywdy tym wytrzymałym roślinom. Gdy nie są podlewane, ich korzenie obumierają i przechodzą w stan hibernacji. W takiej formie czekają na wodę, która bardzo szybko przywraca je do życia. Jednak z wodą lepiej uważać, w przypadku sukulentów groźniejszy jest jej nadmiar niż brak. Latem sukulenty należy podlewać średnio dwa razy w tygodniu (ale tylko wtedy, gdy ziemia całkowicie wyschła od ostatniego podlewania), zimą raz na miesiąc – oprócz kaktusów, których zimą nie wolno w ogóle podlewać. Przy podlewaniu sukulentów dobrze kierować się zasadą: lepiej rzadko a obficie niż często i skąpo, ponieważ rośliny te źle znoszą stale wilgotne środowisko. Raz na 2 miesiące warto przetrzeć liście wilgotną szmatką, aby oczyścić je z kurzu.

Popularne i ciekawe sukulenty – grubosz, aloes i litopsy czyli żywe kamienie

Grubosz jajowaty (grubosz owalny) jest rośliną doniczkową bardzo rozpowszechnioną w naszych domach pod nazwą drzewko szczęścia. Ma jajowate ciemnozielone, mięsiste liście, gęsto usytuowane na rozłożystych – jak gałęzie drzewa – łodygach. W warunkach naturalnych osiąga rozmiary nawet do 4 m, w doniczce nie urośnie większy niż 1 m. W lecie może stać na balkonie, natomiast zimą najlepiej czuje się w chłodnym i jasnym pomieszczeniu. Rośnie wolno, ale można przyspieszyć jego rozrost poprzez przycinanie gałązek. Na miejsce jednego obciętego liścia wyrastają zawsze dwa nowe.

Aloes jest znany jako roślina o nadzwyczajnych właściwościach leczniczych. Z racji tego, że należy do sukulentów, tym bardziej warto mieć go w domu. Aloes obejmuje ponad 300 gatunków, w warunkach naturalnych jest rośliną, która może dorastać nawet do 5 m wysokości. Najpopularniejszy w domowych hodowlach - aloes pospolity, to roślina o bladozielonych długich, szpiczastych, mięsistych, matowych i kolczastych po bokach liściach. Tworzą one rozetę nie przekraczającą 40-50 cm długości. Aloes jest rośliną, która w 99% składa się z wody. W pozostałym 1% ulokowanych jest około 300 związków chemicznych, które mają korzystny wpływ na ludzki organizm.

Żywy kamień to nazwa, która idealnie oddaje cechy charakterystyczne tych roślin. Litopsy najczęściej składają się z dwóch spłaszczonych u góry, oddzielonych od siebie szczeliną liści. Niektóre żywe kamienie kwitną, wtedy ze szczeliny pomiędzy liśćmi wyrasta zazwyczaj ciemnoróżowy lub pomarańczowy dzwonkowaty kwiat. Rośliny te rosną pojedynczo, mogą też tworzyć kamienny dywan.