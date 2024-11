Dom Klaudii Halejcio przykuwa uwagę internautów, odkąd ta tylko w nim zamieszkała. Ku zadowoleniu wszystkich, aktorka ochoczo chwali się kadrami z niezwykle luksusowej posiadłości, w której żyje wraz z rodziną. Tym razem postanowiła z narzeczonym opowiedzieć o szczegółach, pochylając się nad tematem ogromnego ogrodu, w którym znajduje się wielki basen. Ujawnili koszta takiej przyjemności i wygadali się, na co pożałowali pieniędzy. Będziecie zaskoczeni!

Zdziwiło mnie, ile Klaudia Halejcio wydała na ogród i basen

Jej nazwisko jest jednym z gorętszych w show-biznesie, a zainteresowanie nią wzrosło jeszcze bardziej, gdy zaczęła chętniej pokazywać swoje życie w mediach społecznościowych. Klaudia Halejcio skrupulatnie prowadzi profil na Instagramie, który śledzi przeszło milion użytkowników, a od niedawna działa również na YouTube. Na publikowanych przez celebrytkę wzmiankach często królują mama Klaudii, córeczka czy ukochany Oskar Wojciechowski.

Uwadze internautów nie umykają oczywiście kadry z imponującej wilii, w której Halejcio z narzeczonym zamieszkała w 2021 roku. Posiadłość o powierzchni ponad 500m2 mieści się na warszawskim Ursynowie i otoczona jest działką liczącą aż 1,2 hektara. Taki dom wyniósł parę aż 9 milionów złotych, a znaleźć możemy w nim m.in. siłownię, kilka łazienek i sypialni czy basen. Co ciekawe, kolejny basen znajduje się na zewnątrz, a teraz Klaudia i Oskar opowiedzieli o nim w najnowszym filmie na YouTube.

Dowiedzieliśmy się więc, że basen zewnętrzny znacząco odbiega od tych, na które decyduje się większość osób, bo ma prawie aż 20 metrów długości i 13 szerokości, co raczej nie należy do standardowych wymiarów przydomowego basenu. Okazało się, że jego wielkość nie do końca odpowiada Klaudii, która nie ukrywa, że dziś zrobiłaby to zupełnie inaczej. Wykopanie tak ogromnej dziury na basen wymagało również od pary wywrócenia całego ogrodu do góry nogami, dlatego idąc za ciosem postanowili odmienić całą przestrzeń dookoła domu.

Pojawiły się problemy po drodze. Ten basen okazał się bardzo duży. Na wizualizacjach tego nie było tak widać. A jak jest duży? Z tego, co się teraz orientuję, jeżeli przekracza 50 metrów kwadratowych, to składa się normalne pozwolenie na budowę. Działka pod tym terenem basenu była rolna, więc należało to odrolnić. Cała dokumentacja i procedura trwała ponad rok. (...) Basen wyszedł naprawdę ogromny, ma prawie 20 metrów długości, 13 szerokości razem z tymi schodkami. Jest to basen Infinity - opowiadał Oskar.

Przy samym basenie stanęły meble wypoczynkowe, w tym duży stół i dwie pergole. Nie zabrakło również kwiatów, drzewek i krzewów, a aranżacja całego ogrodu wraz z basenem kosztowała Klaudię i Oskara około 2 miliony złotych! Przyznali, że problemy, jakie napotkali w trakcie wykańczania, nie były jedynymi i dziś nie ukrywają, że utrzymanie ciepłej wody w tak dużym zbiorniku nie należy do rzeczy najłatwiejszych i najtańszych.

Wpływa na to m.in. brak specjalnej rolety, z której zrezygnowali, bo... nie chcieli wydawać na nią 200 tysięcy złotych! W zamian zakrywają basen folią. Ostatecznie mimo wszystko są zadowoleni z efektu końcowego.

Marzenia są po to, żeby je realizować - posumował Oskar.

Podoba wam się ogród Klaudii Halejcio?

