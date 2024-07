Aranżacja małej kuchni wymaga dokładnego wykorzystania każdego metra kwadratowego. Odpowiednie ustawienie i dobór mebli oraz innych akcesoriów kuchennych, a także kolory pomogą Ci polubić swoją małą kuchnię.

Zabudowa jednorzędowa w kuchniach zamkniętych

Aranżacja kuchni z wykorzystaniem zabudowy jednorzędowej polega na rozmieszczeniu wszystkich mebli wzdłuż jednej ściany. Warto ustawić obok siebie lodówkę, zlewozmywak i kuchenkę. Taki układ sprzętu AGD zazwyczaj odpowiada kolejnym etapom przygotowania posiłków.

Zabudowa dwurzędowa w kuchniach otwartych

Aranżacja kuchni polega w tym przypadku na ustawieniu mebli i sprzętu AGD w dwóch równoległych rzędach. Ważne jest, aby nie umieszczać po przeciwnych stronach zmywaka i kuchenki, ponieważ zmusza to gotującego do nieustannych obrotów. Minimalna odległość między rzędami to 90 centymetrów.

Kolory w aranżacji niewielkiej kuchni

Ściany w kuchni pomaluj na jasny kolor, najlepiej biały (z wyjątkiem jednej). Biel optycznie powiększa pomieszczenie. Aranżacja małej kuchni wyjdzie świetnie, jeśli jedną ścianę wyróżnisz intensywnym kolorem – zyska w ten sposób głębię. Ciemne barwy dozwolone są tylko w kontraście z białymi.

Mała kuchnia bez dodatków

Aranżacja małej kuchni opiera się na maksymalnym wykorzystaniu jej przestrzeni. Elementy dekoracyjne niepotrzebnie zabiorą i tak niewielkie do spożytkowania miejsce. Zrezygnuj z jakiegokolwiek zdobienia szaf.

Mała kuchnia – żaluzje i rolety zamiast drzwi w półkach

Drzwi w szafkach wymień na żaluzje, rolety lub przesuwane osłony. Aranżując małą kuchnię nie zapomnij o konieczności podświetlania szafek od wewnątrz. To bardzo usprawni przygotowywanie posiłków.

Oświetlenie w aranżacji małej kuchni

Zapomnij o żyrandolach czy wiszących lampach. W aranżacji małej kuchni najlepiej sprawdzi się podwieszany sufit, w którym umieszczone zostaną halogeny. Takie światło optycznie zwiększy pomieszczenie.