Osoby, które chcą zostać nauczycielami powinny ukończyć specjalistyczne studia oraz uzbroić się w cierpliwość, ponieważ, pomimo najlepszych kompetencji, na rynku pracy może nie być wielu ofert dla pedagogów (jest to spowodowane niżem demograficznym).

Jak zostać nauczycielem – krok po kroku

Zawód nauczyciela wymaga odpowiednich predyspozycji – zarówno jeśli chodzi o wykształcenie, jak i cechy osobowościowe.

1. Powołanie – podstawowy warunek pracy z dziećmi

Aby zostać nauczycielem, bardzo ważne jest, by mieć powołanie do pracy z dziećmi oraz odczuwać satysfakcję z przekazywania wiedzy. Tak zwani „urodzeni nauczyciele” (w psychologii używa się terminu „prezenter-gawędziarz”) już od najmłodszych lat wiedzą, że chcą uczyć innych. Decyzja o wyborze zawodu nauczyciela powinna być podjęta świadomie, gdyż w tej pracy odpowiedzialność, systematyczność i sumienność to cechy niezbędne.

2. Odpowiednie studia – krok drugi

Następna sprawa to wybór wieku osób, które chciałoby się uczyć oraz tematyki przekazywanych treści. Jeżeli największą przyjemność sprawia nam przebywanie z dziećmi w wieku przedszkolnym, należy skończyć pedagogikę ze specjalnością „edukacja przedszkolna”. Jeśli wolimy uczyć dzieci starsze (klasy I-III), konieczne jest ukończenie pedagogiki ze specjalnością „edukacja wczesnoszkolna”.

Kierunki nauczycielskie na studiach specjalistycznych

W przypadku, gdy ktoś skończył pedagogikę o innej specjalizacji, konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych lub zrobienie kursu nauczycielskiego (uczelnie proponują kursy 2- 3- i 4-semestralne). Jeśli chcemy nauczać konkretnego przedmiotu, należy ukończyć specjalistyczne studia ze specjalnością nauczycielską, np. matematykę, żeby uczyć matematyki, historię, żeby uczyć historii itd. Podobnie jak w przypadku pedagogiki, kierunek o innej specjalizacji niż nauczycielska można uzupełnić o studia podyplomowe lub kurs pedagogiczny.

Rozpoczęcie poszukiwania pracy

Szukanie pracy w szkole jest rzeczą mozolną, ponieważ zdecydowana większość szkół nie umieszcza w żadnym miejscu ogłoszeń o potrzebie zatrudnienia nowego pracownika (nieliczne placówki informują o tym przez stronę kuratorium oświaty lub serwisy z ogłoszeniami o pracę). Wieść ta rozchodzi się zwykle drogą pantoflową – nauczyciele przekazują informacje rodzinie, znajomym itd. Aby znaleźć pracę w szkole, konieczne jest więc rozsyłanie pocztą (tradycyjną lub elektroniczną) bądź samodzielne roznoszenie i pozostawianie w szkołach CV (najlepiej zacząć to robić w czerwcu; w trakcie roku szkolnego może być potrzebny nauczyciel na zastępstwo, a w wyjątkowych sytuacjach, np. śmierć nauczyciela – etatowy pracownik). Możemy dołączyć również list motywacyjny, pamiętając o tym, że dokument powinien być spersonalizowany – skierowany do konkretnego dyrektora.

