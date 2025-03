Fani Zenona Martyniuka doceniają nie tylko jego twórczość muzyczną, ale od lat są pod wrażeniem jego miłości do żony, Danuty. Muzyk regularnie wyznaje ją w piosenkach, a ostatnio Danuta miała nawet okazję zagrać w teledysku do utworu nagranego przez Zenona Martyniuka i Sławomira. Teraz jednak nastały trudne chwile dla Martyniuków - o tym czasie opowiedzieli w "Halo tu Polsat", łącząc się ze studiem... oddzielnie. Co się stało?

Danuta Martyniuk wyjechała do Australii. Co z Zenkiem?

Niedawno Danuta i Zenon Martyniukowie świętowali rocznicę ślubu i wszystko wskazywało na to, że między małżonkami układa się jak najlepiej. Teraz jednak Danuta Martyniuk wyjechała do Australii! Jak opowiedziała w "Halo tu Polsat" Danuta Martyniuk, od kilku dni przebywa za oceanem, gdzie odwiedza rodzinę. Żona muzyka disco polo przyznała, że nie zdążyła jeszcze stęsknić się za mężem, jednak czeka ją długa rozłąka z Polską i ukochanym, bo zostanie w Australii jeszcze niemal miesiąc!

Jeszcze nie zdążyłam się stęsknić, jestem tu dopiero 4 dni - powiedziała Danuta.

Danuta Martyniuk zapowiedziała, że czeka ją sporo atrakcji, a wspomnieniami podzieli się po powrocie do kraju. Czy tęsknota za mężem daje się jej we znaki? Na pytanie Macieja Kurzajewskiego odpowiedziała wprost:

Maćku, my się często rozstajemy, Zenek wyjeżdża, ale jeszcze tak długo mnie nie było w domu - podsumowała Danuta Martyniuk.

Życzymy Danucie Martyniuk wspaniałego, rodzinnego czasu i wielu pięknych wrażeń!

Zenek Martyniuk o tęsknocie za żoną

Chwilę później w studio "Halo tu Polsat" wyemitowano także rozmowę z Zenkiem Martyniukiem. Muzyk znalazł chwilę by porozmawiać z Aleksandrem Sikorą tuż przed wylotem na koncert do Holandii. Czy rozłąka z żoną daje mu się we znaki? Muzyk tego nie ukrywa:

Tak, troszeczkę tak - przyznał Martyniuk.

Na pytanie o to, dlaczego nie zdecydował się polecieć razem z Danutą do Australii, opowiedział wprost:

Dla mnie to jest za długa podróż

Lider zespołu "Akcent" powiedział jednak, że długie okresy rozłąki z żoną nie są dla niego niczym nowym, szczególnie, że w tym czasie zwykle koncertuje i ma napięty grafik:

Ja swego czasu koncertowałem nawet do dwóch miesięcy w Stanach Zjednoczonych (...) jestem przyzwyczajony, to dla mnie nie nowość, że żona akurat wyjechała. Często jeżdżę na koncerty - dodał gwiazdor.

Myślicie, że Martyniukowie postanowią w szczególny sposób celebrować czas po powrocie do Polski? My już czekamy na relację!

