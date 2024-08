Śniadaniówka "Halo tu Polsat" robi niemałą konkurencję śniadaniówką na innych stacjach. Widzowie muszą wybrać pomiędzy "Halo tu Polsat", "Dzień dobry TVN" i "Pytanie na śniadanie". Śniadaniówki przed nowym sezonem przeszły wiele zmian i roszad. Jedną z nich jest pojawienie się Katarzyny Cichopek w stacji Polsat. Wcześniej prezenterka prowadziła śniadaniówkę w TVP.

Życie Katarzyny Cichopek od kiedy to rozstała się z Marcinem Hakielem stało się głównym tematem nagłówków. Największym zaskoczeniem i tematem wywołującym sprzeczne emocje było związanie się z Maciejem Kurzajewskim. Od tej pory życie prywatne prezenterki diametralnie się zmieniło. Jak wpłynęło to na życie zawodowe? Widzowie nadal mogą zobaczyć Katarzynę Cichopek na ekranach TVP w serialu "M jak miłość", gdzie aktorka gra od samego początku. To dzięki temu miejscu stała się rozpoznawalna. Kiedy wydawało się, że na tym chwilowo zakończy się kariera medialna Kasi z propozycją pracy przybył Edward Miszczak - dyrektor programowy Polsatu.

Katarzyna Cichopek przyjęła propozycję Miszczaka i u boku Macieja Kurzajewskiego prowadzi śniadaniówkę "Halo tu Polsat". Ostatnio na spotkaniu z innymi prowadzącymi śniadaniówkę Cichopek wyglądała obłędnie, stawiając na cukierkowy róż. Prezenterka dostała jeszcze jeden format w stacji Polsat: "Moja mama i twój tata". Zapowiada się randkowy hit. Jednak nie wszystko jest takie kolorowe i jak przekazuje, portal Plotek.pl są pewne zawirowania. Chodzi o Miszczaka i Cichopek, a dokładniej o to, że dyrektor rzekomo kazał prezenterce pracować nad wizerunkiem. Podobno ma ona godzić się z innymi.

Nie jest tajemnicą, że Kasia jest na wojnie z mediami. Edwardowi się to nie podoba. Nie dość, że kazał się jej godzić, to jak tematy będą jej pasować pod związek, to ma do niego nawiązywać. Generalnie musi prywatą bardzo grać

- wyjawił informator portalu.