Dagmara Kaźmierska swoim udziałem w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" wywołała prawdziwą burzę po tym, jak mimo szokująco niskich not od jurorów udało jej się przejść do ćwierćfinału. Widzowie tanecznego show są mocno podzieleni. Z jednej strony uważają, że to program rozrywkowy i nawet, jeśli uczestnik nie wykazuje się specjalnymi umiejętnościami tanecznymi, to widzowie decydują, jak długo chcą go oglądać w programie. Z drugiej strony na Dagmarę Kaźmierską spadł ogromny hejt i niektórzy piszą, że powinna sama zrezygnować, bo poziom tańca znacznie odbiega od pozostałych uczestników. A jak w tej sytuacji czuje się Marcin Hakiel, partner taneczny Dagmary Kaźmierskiej?

Reklama

Marcin Hakiel ma dość afery z Dagmarą Kaźmierską w "Tańcu z Gwiazdami"

W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami", kiedy Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna poinformowali Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela o tym, że są bezpieczni, oni sami nie kryli zdziwienia, a w sieci zawrzało, bo z programem pożegnała się para, która radziła sobie lepiej. Po odcinku w obronie Dagmary Kaźmierskiej stanęła Anita Sokołowska, która podkreśla, że to widzowie decydują, kogo chcą oglądać w kolejnym odcinku, a teraz głos zabrał Marcin Hakiel. Tancerz w rozmowie z Plejadą przyznał, że Dagmara Kaźmierska robi postępy i choć ich choreografie nie są bardzo skomplikowane, to cały tydzień przygotowują się do niedzielnych występów. Marcin Hakiel powiedział też wprost, że nie będzie komentował opinii jurorów, a dopóki widzowie chcą oglądać ich duet na parkiecie, to będą tańczyć:

Nie odnoszę się do opinii jurorów. Moim zadaniem jest trenować gwiazdę, z którą tańczę w programie. Według mnie Dagmara robi postępy i świadczy o tym sam fakt, że zatańczyła teraz dwa tańce. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że nasze choreografie nie są najbardziej skomplikowane, ale jednak przygotowujemy je i przyjmujemy z uśmiechem każdą ocenę, którą dostajemy od jurorów. Dzięki widzom jesteśmy dalej w programie i oczywiście do tego momentu, do którego momentu widzowie będą chcieli nas oglądać, będziemy tańczyć powiedział Marcin Hakiel w wywiadzie z Plejadą

Marcin Hakiel nie ukrywa też, że traktuje treningi do "Tańca z Gwiazdami" bardzo poważnie, tak jak każdą swoją pracę i nie zamierza mieszać się w afery:

Ja tu przychodzę do pracy, robię treningi i jadę do swojej firmy albo do rodziny. Nie mieszam się w afery i relacje między uczestnikami. Jestem tu zatrudniony do przygotowania choreografii dodał wprost tancerz.

Reklama

Sądzicie, że w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Dagmara Kaźmierska znów otrzyma tak dużą ilość głosów od widzów, aby przejść dalej? Fani celebrytki nie ukrywają, że mocno kibicują "Królowej życia", a im bardziej krytyczne opinie jury, tym więcej głosów na nią oddają.