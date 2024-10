Przez 15 lat głos Jarosława Juszkiewicza towarzyszył milionom użytkowników Google Maps w Polsce. Stał się on tak rozpoznawalny, że dla wielu osób korzystanie z nawigacji bez jego charakterystycznych instrukcji jest trudne do wyobrażenia. Dziennikarz oraz lektor wyjaśnił wtedy, że to Google podjęło decyzję o zastąpieniu go głosem wygenerowanym przez AI. Juszkiewicz nie krył, że rozstanie z Google przyjął z pewnym żalem, ale szybko zaczął rozważać nowe możliwości.

Reklama

Jarosław Juszkiewicz zatrudniony w Orlenie

Niedawno pojawiła się informacja, że Jarosław Juszkiewicz rozpoczyna współpracę z Orlenem, największym koncernem paliwowym w Polsce. Juszkiewicz będzie teraz nowym głosem na stacjach paliw tej sieci, co oznacza, że jego charakterystyczny głos ponownie stanie się elementem codziennych podróży wielu Polaków.

Zatrudnienie lektora przez Orlen to element kampanii, która ma na celu wzbogacenie doświadczeń klientów odwiedzających stacje paliw tej sieci. Orlen liczy, że dobrze znany głos z Google Maps stanie się magnesem przyciągającym kierowców do ich punktów usługowych.

Nie wyobrażamy sobie, by tego głosu mogło zabraknąć. W dobie sztucznej inteligencji i algorytmów Orlen stawia na empatię i intuicję. Mamy przyjemność ogłosić, że nawiązaliśmy współpracę z Jarosławem Juszkiewiczem. Ten dobrze nam znany z licznych podróży głos, wesprze nasze projekty marketingowe i promocyjne – przekazała Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu w firmie Orlen.

Potwierdzamy, że Orlen rozpoczął współpracę z lektorem Jarosławem Juszkiewiczem, który będzie od teraz jednym z „głosów” spółki. 29 października w polskich rozgłośniach radiowych rozpocznie się emisja spotów z udziałem lektora, reklamujących ostatni etap rekrutacji do programu sponsoringowego koncernu „Sportowy ORLEN”. Rekrutacja do programu dla amatorskich klubów sportowych potrwa do 31 października – czytamy w oświadczeniu biura prasowego Orlenu.

Jarosław Juszkiewicz to dziennikarz, lektor i podróżnik, który od lat zaskakuje wszechstronnością. Współpracował z wieloma mediami, m.in. Radiem Katowice, gdzie prowadził audycje podróżnicze, oraz z Telewizją Polską. Jednak to właśnie współpraca z Google Maps uczyniła go rozpoznawalnym w całym kraju. Juszkiewicz przyznał, że praca w Google była jedną z najciekawszych przygód zawodowych, jakie spotkały go w życiu. Teraz jednak z radością wkracza w nowy etap kariery.

Orlen to kolejny krok, w którym Juszkiewicz zamierza wykorzystać swoje doświadczenie. Lektor wyznał, że liczy na ciekawe wyzwania, które pozwolą mu nadal angażować się w kontakcie z Polakami. Praca w Orlenie jest dla niego zarówno wyzwaniem, jak i szansą na nowy rodzaj kontaktu z klientami, którzy znają go głównie z roli nawigatora w Google Maps.

Wejście sztucznej inteligencji na rynek budzi coraz większe emocje w mediach. Ostatnio OFF Radio Kraków skończyło „eksperyment” z AI, który także rozpoczął gorącą dyskusję na temat wykorzystywania robotów w mediach.

Reklama

Zobacz także: Znany lektor z Google Maps stracił pracę przez sztuczną inteligencję. Jego pożegnanie poruszyło internautów