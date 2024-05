Klaudia El Dursi już od jakiegoś czasu mówiła swoim obserwatorom, że maj jest dla niej wyjątkowy. A to za sprawą tego, że jej młodszy syn Jaś, przystąpił do pierwszej komunii świętej. Modelka zapewniła synkowi wystawne przyjęcie i efektami postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych. Zaapelowała do fanów, aby powstrzymali się od niestosownych komentarzy.

Klaudia El Dursi zorganizowała pierwszą komunię synka Jasia z wielkim przytupem i zadbała o każdy detal. Modelka co prawda na początku nie podzieliła się z fanami relacją z tego ważnego wydarzenia, jednak wydała ją jej mama. Bożena El Dursi wszystko skrupulatnie udokumentowała wiec wiadomo jak wyglądało przyjęcie komunijne synka Klaudii El Dursi. Po kilku dniach prowadząca "Hotel Paradise" zdecydowała się pokazać nieco więcej.

Klaudia El Dursi postanowiła zapobiec niestosownym komentarzom i od razu wystawała apel do obserwatorów. Modelka dodała, że doskonale zdaje sobie sprawę, o co chodzi w tym sakramencie.

Proszę, powściągnijcie się od niestosownych komentarzy, czy było za bardzo, czy za mało, czy że nie o to chodzi w tym sakramencie. Uspokajam Was, że doskonale wiemy i Jasiu też wie. Do przyjęcia ciała Pana Jezusa przygotowywał się wiele miesięcy, uroczystość to tylko miły dodatek. Pozwólcie, żeby każdy świętował po swojemu i my tak właśnie zrobiliśmy

zaapelowała El Dursi.