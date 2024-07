Zapalenie krtani najczęściej ma podłoże wirusowe i atakuje małe – nawet kilkumiesięczne – dzieci, dla których stanowi ogromne zagrożenie ze względu na specyficzną budowę ich górnych dróg oddechowych.

Zapalenie sprawia, że krtań szybko puchnie i utrudnia oddychanie. Aby zapobiec tragicznym konsekwencjom choroby, trzeba wiedzieć, jak leczyć dziecko i jak postępować w momencie ataku.

Objawy zapalenia krtani u dziecka

Zapalenie krtani najczęściej atakuje nagle, nie dając wcześniej żadnych objawów. Dziecko budzi się w nocy ze „szczekającym” kaszlem, przez który nie może złapać tchu. Podczas wydechu jego struny głosowe charakterystycznie świszczą, co jest efektem obrzęku i zwężania się krtani. Głos malucha jest zachrypnięty lub ściszony aż do szeptu. Czasem chorobie mogą towarzyszyć gorączka, ślinotok, ból gardła i krztuszenie się przy przełykaniu, ale te objawy są typowe tylko dla rzadkiej postaci choroby wywołanej zakażeniem bakteryjnym.

Leczenie zapalenia krtani u dziecka: postępowanie podczas ataku

Zapalenie krtani jest ogromnym zagrożeniem zwłaszcza dla małych dzieci, których krtań położona jest wysoko i otoczona dużą ilością podatnej na obrzęki tkanki łącznej. W momencie, gdy dochodzi do stanu zapalnego opuchlizna zwęża drogi oddechowe, dlatego dziecko dostaje duszności. Podczas ataku równie ważne jak szybka reakcja jest zachowanie spokoju.

Czasem najbezpieczniej jest wezwać pogotowie lub zawieźć dziecko na ostry dyżur, gdzie otrzyma dożylnie lub domięśniowo leki sterydowe, a w razie potrzeby zostanie zaintubowane. W oczekiwaniu na pomoc trzeba zrobić wszystko, żeby ulżyć dziecku – przede wszystkim je uspokoić. Najpierw jednak samemu trzeba zachować trzeźwość umysłu.

Kiedy maluch zanosi się płaczem, jeszcze bardziej utrudnia sobie oddychanie. W takiej sytuacji dobrym pomysłem jest przytulenie go, ukołysanie, zajęcie opowieścią czy zanucenie piosenki. Natychmiast po tym, jak dziecko się uspokoi, trzeba je szczelnie otulić kocem i wyjść z nim na świeże powietrze, które obkurczy drogi oddechowe. Zamiast tego można wejść z maluchem do łazienki, zamknąć drzwi i okna i odkręcić kurek z gorącą wodą. Para wodna, która zacznie się unosić w pomieszczeniu zadziała taka samo jak chłodne powietrze. Jeśli po upływie kilku minut stan dziecka się nie poprawia, trzeba natychmiast udać się do szpitala.

Leczenie zapalenia krtani u dziecka: farmakologia

Zapalenie krtani jest najczęściej infekcją wirusową, na którą nie działają antybiotyki. Nie można jednak wykluczyć antybiotykoterapii przy rzadszym bakteryjnym lub grzybiczym zapaleniu krtani. Najczęściej leczenie choroby przebiega objawowo – polega na łagodzeniu stanu zapalnego, obrzęku i gorączki. W tym celu podaje się dzieciom ibuprofen, leki glikokortykosteroidowe i wykrztuśne, a jeśli choroba ma podłoże alergiczne, także przeciwhistaminowe. Bardzo ważne jest też utrzymywanie odpowiedniej wilgotności i temperatury powietrza (nie przekraczającej 20ºC). Może w tym pomóc zakupienie nawilżacza. Ulgę mogą przynieść dziecku także inhalacje z soli fizjologicznej.