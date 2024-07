Zatkane zatoki u dziecka utrudniają oddychanie i spokojny sen. Najlepszym sposobem na odetkanie noska są inhalacje. Przygotowanie inhalacji dla dziecka wymaga więcej kreatywności niż tradycyjne parówki.

Domowe inhalacje udrożnią zatkane zatoki u dziecka i zadziałają odkażająco. Rozrzedzą wydzielinę zalegającą w nosku malucha i ułatwią jej wypłynięcie. Częste wycieranie noska chusteczką powoduje wysuszenie i zrogowacenie skóry. Ziołowe inhalacje zadziałają nawilżająco na otarte okolice i przyspieszą proces regeneracji skóry.

Ziołowe inhalacje na chore zatoki – rumianek lub szałwia

W przypadku chorych zatok u dziecka dobrze sprawdzą się inhalacje ziołowe, np. z rumianku lub szałwii. Zioła można kupić w aptece. Do miski (dobrze, aby była szeroka, wówczas zwiększy się powierzchnia parowa) wrzuć jedną-dwie saszetki ziół i zalej litrem wrzątku. Inhalacje w przypadku zatkanych zatok u dziecka należy wykonywać na odległość, np. ustawiając miskę z parującym ekstraktem z ziół na podłodze w łazience podczas kąpieli malucha.

Chore zatoki u dziecka – inhalacje na bazie olejków eterycznych

Inhalacje na udrożnienie zatkanych zatok u dziecka można wykonać także na bazie olejków eterycznych. Do miski z gorącą wodą można wlać 10-15 kropel np. olejku eukaliptusowego – ma orzeźwiający zapach. Łagodzi objawy przeziębienia, zatkanych zatok i grypy. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Dobrze sprawdzi się także olejek sosnowy o żywicznym zapachu. Jego działanie jest antyseptyczne – łagodzi zapalenia zatok, kaszel i uporczywy katar.

Innym sposobem udrożnienia zatkanych zatok u dziecka jest skropienie chusteczki higienicznej olejkiem eterycznym (ok. 4-5 kroplami oleju sosnowego lub eukaliptusowego) i położenie jej w okolicach śpiącego dziecka. Chusteczka nie powinna znajdować się zbyt blisko malucha. Optymalna odległość, w jakiej znajdować się powinna chusteczka od miejsca, w którym przebywa dziecko to ok. 4-5 m.

Używanie ziół i olejków eterycznych może być szkodliwe dla zdrowia dziecka (może np. powodować reakcje alergiczne), dlatego przed rozpoczęciem domowych inhalacji, należy skonsultować się z lekarzem.