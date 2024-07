Prawidłowa temperatura niemowlaka to około 37 stopni Celsjusza. Ważne jest, aby w miarę możliwości dziecko podczas pomiaru było spokojne, ponieważ płacz podwyższa wynik o około 0,5 stopnia.

Pomiar temperatury u niemowlęcia – wybór miejsca

W celu poznania prawidłowej temperatury ciała dziecka należy co najmniej trzykrotnie dokonać pomiaru, gdy jest zdrowe, wówczas będziemy mieć punkt wyjścia do określania gorączki. Pomiaru należy dokonywać około 30 minut po kąpieli, aby wynik nie był zawyżony. Temperatura ciała mierzona rano będzie nieco niższa od tej wieczornej. Mierzenie temperatury u niemowlaka trzeba wykonać delikatnie i najlepiej przeznaczonym do danego miejsca termometrem. Termometr paskowy przykładany do czoła da nam jedynie orientacyjny wynik, co nie sprawdzi się, jeżeli zależy nam na dokładnym pomiarze. Ucho jest bezpiecznym miejscem, jednak potrzebny do pomiaru jest specjalny termometr. Jeżeli dziecko jest spokojne wówczas można bez problemu zmierzyć temperaturę doodbytniczo. Do tego też najlepiej mieć termometr doodbytniczy, którego budowa zapobiega przypadkowym włożeniem go zbyt głęboko. Pamiętajmy o higienie, niezależnie od miejsca pomiaru zarówno przed jak i po nim termometr należy dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem. Chyba, że przyrząd jest wyposażony w jednorazowe końcówki. Pamiętajmy, że u niemowlęcia nie mierzymy temperatury w ustach, chyba, że mamy termometr smoczkowy, natomiast spod paszki termometr może się wysunąć, w związku z czym wynik może być bardzo niedokładny.

Pomiar temperatury u niemowlęcia – wskazówki

Pomiar doodbytniczy jest najdokładniejszy i zalecany szczególnie w pierwszych trzech miesiącach życia dziecka. Temperatura mierzona w tym miejscu jest podwyższona o 0,5 stopnia. Jeżeli dokonujemy pomiaru termometrem rtęciowym nie zapomnijmy go najpierw „strzepnąć” - czyli wyzerować. Termometr elektroniczny powinien mieć zawsze działające baterie, jeżeli są zbyt słabe, wówczas wynik może być zaniżony. Podczas mierzenia doodbytniczego po umyciu termometru jego końcówkę smarujemy oliwką, aby ułatwić jego wprowadzenie.