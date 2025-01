Nie żyje Winnie Khumalo. Znana wokalistka zmarła w drodze do szpitala

Winnie Khumalo, legendarną piosenkarkę i aktorkę z Republiki Południowej Afryki, spotkał tragiczny los. Artystka zmarła nagle w wieku 51 lat w drodze do szpitala. Jej fani są zaskoczeni i nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Internauci piszą kondolencje dla jej rodziny w mediach społecznościowych.