Podczas gdy do Polski zaczęła wkraczać zimowa aura, Sara Boruc wraz z mężem i dwójką dzieci postanowiła złapać trochę słońca w Dubaju. Żona Artura Boruca rzadko bawi się na branżowych imprezach i wiele wskazuje na to, że nie czuje się najlepiej w towarzystwie innych WAGs. Celebrytka bowiem najczęściej wypoczywa z rodziną, na co dzień próbując dzielić życie między Warszawą a Paryżem. Ze stolicą Francji łączą ją zobowiązania zawodowe. Cały czas pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoją codzienność. Ostatnio gwiazda dała upust swojej frustracji za pośrednictwem Instagrama.

Sara Boruc rozczarowana poziomem w klasie biznes polskich linii lotniczych

Podróż Sary Boruc do Dubaju nie zaczęła się najlepiej. Celebrytka często korzysta z usług linii lotniczych i najwyraźniej ma już konkretne wymagania. Jak się okazało, polski przewoźnik ich nie spełnił. Projektantka pokazała na swoim Instagramie, jak wygląda biznes klasa.

Warto przypomnieć, że miejsca w tej strefie są droższe od tych, które znajdują się w klasie ekonomicznej. Żona Artura Boruca widocznie uznała, że przepłaciła. Możemy się jedynie domyśleć, że chodzi jej przede wszystkim o mało miejsca między fotelami. Celebrytka podzieliła się swoim rozczarowaniem.

- Tak wygląda klasa biznes linii lotniczych LOT do Dubaju. Słaby żart. Zdecydowanie wybierajcie Emirates Airline. My na pewno nie popełnimy już tego błędu — napisała na InstaStories.

Faktycznie — luksusu nie ma, ale czy jest tak źle? Tymczasem w zupełnie innym nastroju jest królowa polskich WAGs. Anna Lewandowska wspiera Roberta Lewandowskiego podczas mundialu w Katarze wraz ze swoją szwagierką.

