Od kilku dni w mediach nie cichną domysły na temat powodów rozstania Dody i Dariusza Pachuta. Wokalistka jednak nie zamierza komentować tego, co dzieje się w jej prywatnym życiu i trzyma się decyzji podjętej ponad rok temu, o zaprzestaniu informowania o nim w mediach. Internauci wypatrują teraz każdej jej aktywności po tym, jak gruchnęły wieści o końcu związku. Nowe nagranie gwiazdy może niejednego zaskoczyć.

Doda podzieliła się wieściami

Doda niewątpliwie przechodzi teraz trudne chwile, ale nie zamierza kolejny raz wystawiać się na komentowanie jej życiowych wyborów. Na temat rozstania z Dariuszem Pachutem konsekwentnie milczy. Swój czas poświęca jednak zawodowym wyzwaniom. Kilka dni temu ogłosiła, że wypuściła nową, zdecydowanie lżejszą wersję swojego zapachu Luna. A teraz ponownie zaskoczyła fanów nagraniem. Wygląda na to, że Doda szykuje się do ogłoszenia niespodzianki i podkreśliła, że to coś na co czeka nie tylko ona, ale również jej miłośnicy:

Jejku, chyba jutro będę mogła Wam powiedzieć coś naprawdę wspaniałego, ekscytującego na co bardzo bardzo długo czekałam i finalnie też Wy. Mam nadzieję, że się to jutro zdarzy, także trzymajcie kciuki.

Doda nie zdradziła jednak, co konkretnie ma na myśli, ale nie ma wątpliwości, że myśl o tym sprawia jej wiele radości. Nie ukrywała swojego szczerego uśmiechu, chociaż fani mają świadomość, że nie jest to aktualnie najszczęśliwszy czas w jej życiu.

Doda i Dariusz Pachut byli parą 2,5 roku. Kiedy w wakacje 2023 roku musieli zmierzyć się z negatywnymi komentarzami na temat kryzysu w ich związku, wokalistka postanowiła przestać dzielić się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Od tamtej pory nie wrzuciła żadnego wspólnego zdjęcia z Dariuszem Pachutem, a jeszcze niedawno cieszyła się, że minął rok odkąd podjęła decyzję o odcięciu swojej prywatności od mediów. Niestety jak się okazało, ich związek to już przeszłość. Internauci zastanawiają się, jakie są powody rozstania Dody i Dariusza Pachuta, szczególnie po oświadczeniu, w którym eks wokalistki zasugerował, że to on podjął decyzję po tym " co zastał na miejscu (na wakacjach w Turcji - przyp. red.)" i co "skłoniło go do trudnych refleksji", Swoją decyzję nazwał "trudną", zostawiając internautów z wieloma niedopowiedzeniami. Ci bardzo szybko jednak zaczęli wypominać mu zdjęcia i relacje wstawiane do mediów społecznościowych z okresu pobytu na wakacjach z Dodą, sugerując, że nie wyglądał na kogoś, kto podejmuje decyzję o rozstaniu. Wielu internautów również zarzucało Pachutowi, że zależało mu tylko na zdobyciu popularności. Management Dody odniósł się do pojawiających w sieci komentarzy, podsumowując, że "biorąc pod uwagę liczne komentarze pod postami, przed artystką z pewnością nowy, lepszy rozdział życia". Sama Doda skomentowała rozstanie tylko raz, mówiąc dosadnie: "Mam 40 lat. Wyrosłam z komentowania życia prywatnego".

