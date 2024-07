Zapalenie ucha środkowego może wystąpić w każdym wieku, ale cierpi na nie aż 50-85 % dzieci do 3. roku życia. Większość z nich to chłopcy. Zapalenie ucha może być ostre lub przewlekłe, wysiękowe (z uszu wydobywa się płyn) lub śluzowe (w uszach gromadzi się śluz).

Przyczyny zapalenia ucha środkowego u dzieci

Kulminacja problemów z uszami u dzieci przypada na okres jesienno-zimowy. Zapalenie ucha jest bardzo często konsekwencją przebytej infekcji dróg oddechowych. Dzieci znacznie częściej niż dorośli zapadają na tę przypadłość, ponieważ ich trąbka słuchowa (łącząca ucho środkowe z górną częścią gardła) jest bardzo krótka. Budowa anatomiczna jest przyczyną zapalenia ucha aż u 90% chorych. Inne przyczyny są niezwykle różnorodne. Może to być na przykład niedostatecznie wykształcony układ odpornościowy, przerost migdałka gardłowego (tzw. trzeciego migdałka), przewlekłe zapalenia zatok, bierne palenie bądź też niewydolność trąbek słuchowych.

Objawy dziecięcego zapalenia ucha

Wśród podstawowych objawów zapalenia ucha środkowego trzeba wymienić gorączkę (dochodzącą nawet do 40 stopni), wymioty, zaburzenia snu, odczuwanie niepokoju, niechęć do ssania. Może pojawić się także biegunka. Wśród symptomów zapalenia ucha wymienia się również: wydostającą się z ucha wydzielinę, problemy ze słuchem oraz zaburzenia koordynacji ruchowej.

Ból ucha jest przeszywający, dlatego nic dziwnego, że dziecko daje nam znać o chorobie, przeraźliwie płacząc, w szczególności nocą. Niemowlęta często sugerują ból uszu przez ich częste pocieranie.

Leczenie zapalenia ucha

Chorobę może zdiagnozować lekarz, badając narząd słuchu za pomocą wziernika (jest to tzw. badanie otoskopowe). W niektórych przypadkach zapalenia ucha ból mija samoistnie (dzieje się tak u 8 na 10 dzieci) – jest to najlepsza sytuacja, bowiem nie wymaga podawania dziecku leków. Jeśli jednak dolegliwość nie mija, lekarz przepisuje antybiotyk. Lek może przepisać pediatra, ale gdy zapalenie ucha nie przechodzi po 48 godzinach, należy udać się na wizytę do laryngologa. Zdarza się, że lekarz zleca zrobienie zdjęcia RTG kości skroniowej, jeśli podejrzewa np. zapalenie wyrostka sutkowego. W rzadkich przypadkach (gdy ból trwa dłużej niż 3 miesiące), należy wykonać test słuchu.

Komplikacje po zapaleniu ucha środkowego u dzieci

Niestety, możliwe powikłania po niewłaściwym leczeniu zapalenia ucha są bardzo poważne. Najczęściej spotykany jest niedorozwój słuchu. Rzadziej po zapaleniu ucha dochodzi do powikłań wewnątrzskroniowych, np. porażenia nerwu twarzowego lub zapalenia ucha wewnętrznego. Zdarzają się też – choć bardzo rzadko – przypadki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych bądź pojawienie się ropnia mózgu.

Jak zapobiegać zapaleniu ucha środkowego u dzieci?