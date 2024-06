W niedzielne popołudnie miliony zasiadły przed telewizorami, aby obejrzeć mecz Polska - Holandia. Niestety nie wszystkim to się udało i widzowie TVP VOD dopiero w drugiej połowie mogli na bieżąco śledzić to, co działo się na boisku. Co się stało? Okazuje się, że strona nie działa i były poważne problemy ze streamingiem.

Afera tuż przed meczem Polski z Holandią

Mecz Polska - Holandia był długo wyczekiwany przez wszystkich Polaków. Ostatecznie zakończył się wynikiem 1:2, ale kibice są zadowoleni z gry polskiej reprezentacji, a jeszcze więcej komplementów zdobył trener drużyny. Mecz można było oglądać na kanale TVP, ale to nie jedyne źródło. Widzowie mogli śledzić rozgrywki również w telewizji TVP Sport, a także na TVP VOD. Niestety w streamingu online pojawił się problem i strona albo nie działała, albo pojawiały się przerwy w transmisji. W sieci wybuchła prawdziwa burza, a kibice nie kryli wściekłości.

Fot Tomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/REPORTER

Pojawiło się już nawet oficjalne oświadczenie w tej sprawie:

Około godziny 15:00 Telewizja Polska odnotowała atak DDOS przeprowadzony z adresów IP zlokalizowanych na terenie Polski. Po niecałej minucie zaczęliśmy działania przy współpracy z operatorami krajowymi, które doprowadziły do mitygacji ataku. Służby IT przywróciły usługi – napisał Jakub Kwiatkowski, szef stacji

Internauci nie szczędzili gorzkich słów i niektórzy sugerują, że przyczyna mogła być inna niż podana w oficjalnym komunikacie:

'Służby IT przywrocily usługi'. No tak nie bardzo

To nie DDoS tylko duże zainteresowanie, poza tym wciąż sport.tvp.pl nie działa.

Atak DDoS czy wejścia ludzi, którzy chcieli oglądać mecz?

Sądzicie, że podczas kolejnych meczy wszystko będzie działało bez zarzutów? Następny mecz Polska – Austria już 21 czerwca, godz. 18.00, a kolejny Francja – Polska 25 czerwca, godz. 18.00.

Fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER