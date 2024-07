Anna Starmach, podczas konferencji programu "MasterChef Junior", zdradziła nam, jak dba o swoją sylwetkę tuż przed ślubem! Gwiazda co drugi dzień chodzi na siłownię, ale kiedy nie ma siły, ćwiczy w domu z jedną z najpopularniejszych trenerek. A to wszystko po to, żeby uniknąć plotek... o ciąży! Zobaczcie nasz materiał i dowiedzcie się, z kim trenuje Anna Starmach - czy z Ewą Chodakowską czy z Anną Lewandowską!

Anna Starmach na konferencji.

