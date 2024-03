Fani „Masterchefa” żyją sensacyjną wiadomością o odejściu Anny Starmach. Związana z programem kulinarnym jurorka potwierdziła, że odchodzi z formatów TVN i zamierza skupić się na własnych projektach. Specjalizująca się w wypiekach gwiazda o swojej decyzji poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. To nie wszystko. Wiem już, kto ją zastąpi. To ceniony kucharz.

Anna Starmach odchodzi z „Masterchef”. Zastąpi ją Przemysław Klima

Jurorka polskiej edycji programu „Masterchef” Anna Starmach opublikowała na Instagramie wpis, w którym pożegnała się z widzami kulinarnego show. Gwiazda przyznała, że odchodzi z formatów TVN, żeby spełnić marzenie. Zapowiedziała otwarcie własnego lokalu w rodzinnym Krakowie.

Poczułam, ze właśnie teraz jest ten moment. Zamierzam skupić się na realizacji mojego wielkiego marzenia, o którym myślę od lat – tj. otwarciu własnego miejsca w moim ukochanym Krakowie. Jestem absolwentką francuskiej szkoły Le Cordon Blue i kiedy wyjeżdżałam do Paryża, byłam pewna, że po powrocie otworzę własną restaurację – napisała Anna Starmach.

Te lata nauki chcę teraz wykorzystać i stworzyć coś swojego, coś pięknego, coś pysznego. A na to trzeba przestrzeni i czasu. W związku z tym nie będzie mnie w nowym sezonie programu „Masterchef” – dodała.

Widzowie nie musieli czekać długo na wiadomość o tym, kto zastąpi lubianą jurorkę. W nowej odsłonie zmagania uczestników kulinarnego show będzie oceniał Przemysław Klima. Mężczyzna w 2021 i 2022 roku znalazł się na liście 100 najlepszych kucharzy świata w rankingu The Best Chefs Award. To nie wszystko. Nowy juror otrzymał też dwie gwiazdki Michelin.

Te sensacyjne doniesienia potwierdziła stacja TVN w rozmowie z serwisem Plejada. Produkcja podziękowała już byłej jurorce za wspólną przygodę w show, która trwała aż dwanaście lat. Zapowiedziano już wsparcie nowego projektu Anny Starmach. Wygląda na to, że zobaczymy ją w "Dzień dobry TVN".

Aniu, to było niezapomniane dwanaście lat na planach programu »Masterchef«. Dziękujemy za twoje zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój »Masterchef«. Wszystkie cenne wskazówki dla uczestników, masę pozytywnej energii, nieustający uśmiech i najszczersze emocje, których dostarczyłaś widzom. Do odważnych świat należy, dlatego wierzymy, że spełnisz marzenie o własnym miejscu w twoim ukochanym Krakowie. Na pewno opowiemy o tym w »DDTVN«. Trzymamy mocno kciuki za nowy projekt. Życzymy ci samych sukcesów, nie tylko tych kulinarnych – czytamy.

