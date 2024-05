Krzysiek właśnie obchodzi 34. urodziny i pochwalił się tym na swoim Instagramie. Byli uczestnicy kontrowersyjnego eksperymentu TVN składają mu życzenia, ale największym zaskoczeniem i tak jest tajemnicza Ania, o której wspomina Krzysztof! O co chodzi?

Krzysiek to uczestnik ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i choć na początku mogłoby się wydawać, że eksperci znaleźli dla niego idealną żonę, to jednak czas pokazał, że nie byli sobie pisani. Uczestnik show zyskał jednak sympatię widzów i co jakiś czas utrzymuje z nimi kontakt za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio Krzysiek ze "Ślubu" napisał szczere wyznanie o miłości i oznajmił, że jest otwarty na nowe uczucia. Dzisiaj Krzysztof obchodzi swoje urodziny i z tej okazji opublikował dość obszerny wpis, w którym nawiązuje do swojego dzieciństwa i ... sąsiadki!

Dziś obchodzę swoje 34 urodziny! Zastanawiam się, gdzie ten czas tak szybko ucieka? Patrząc na to zdjęcie sprzed lat wydaje mi się, jakby to było wczoraj, gdy biegałem po podwórku z sąsiadką Anią, zbierając i opiekując się ślimakami. A teraz popatrzcie na to zdjęcie dzisiejszego Mnie. Widzicie uśmiech? To uśmiech człowieka, który uczył się na swoich błędach, który upadał, ale zawsze wstawał. To uśmiech człowieka, który zrozumiał, że czas nie czeka, że trzeba brać życie za rogi i czerpać z niego pełnymi garściami

W dalszej części wpisu Krzysiek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" napisał, co by powiedział sobie przed laty i jakie wartości są, jego zdaniem, najważniejsze w życiu:

Gdybym mógł spotkać się z tamtym Krzysztofem z przeszłości, powiedziałbym mu: ''Wierz w siebie, Krzysiu ! Uwierz w swoje możliwości, w swoje marzenia. Niech nikt Cię nie zniechęca, niech nikt nie gasi iskier w Twoim sercu. Bo tylko Ty masz moc, by spełnić swoje największe marzenia. Pamiętaj: Świat jest pełen możliwości! Nie bój się ich odkrywać, Nie trać dziecięcej wyobraźni. Ona jest Twoim największym skarbem, Bądź dobrym człowiekiem. To najważniejsze w życiu. Nie bój się popełniać błędów. Na nich się uczymy. Ciesz się każdym dniem. On jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Warto więc pamiętać, że czas płynie nieubłaganie, ale to my sami decydujemy, jak go wykorzystamy.Żyjmy więc pełnią życia, z wiarą w siebie i otwartością na nowe doświadczenia, bo to właśnie one nadają naszemu życiu koloryt i głębię

— czytamy dalej w opisie.