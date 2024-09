Anna Starmach zareagowała na komentarz Magdy Gessler, który pojawił się w kontekście zmian w programie „MasterChef”. Wbrew oczekiwaniom wielu, odpowiedź Starmach była pełna klasy i opanowania, co wywołało uznanie wśród fanów.

Reklama

Magda Gessler krytykuje zmiany w "MasterChef"? Co na to Anna Starmach?

Magda Gessler w ostatnich wypowiedziach wyraziła swoje zdanie na temat zmian w nowej edycji „MasterChef”. Przypomnijmy - w roli jurora zamiast Anny Starmach możemy oglądać szefa kuchni, Przemysława Klimę. Co na to Gessler? W pierwszym odcinku nowej edycji wypaliła:

Ja nareszcie jestem szczęśliwa. Mam dwóch znakomitych kucharzy, każdy robi co innego. Ten jest po prostu petardą (wypowiedź o Klimie - przyp. red), a ty jesteś constans, bez przerwy, tak samo genialny (tu o Moranie)

Wiele osób uznało to za duży przytyk w stronę samej Anny Starmach, dotychczasowej jurorki. Co na to sama zainteresowana?

Mateusz Jagielski / East News

W reakcji na komentarze Gessler, Anna Starmach odpowiedziała z klasą. Zamiast angażować się w otwartą konfrontację, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym przytula Magdę Gessler. Pod zdjęciem pojawił się krótki, ale wymowny komentarz:

Niech moim komentarzem będą życzenia: Abyście zawsze mieli obok siebie życzliwych i serdecznych wam ludzi, na których możecie liczyć niezależnie od okoliczności

Wielu fanów podziwiało jej umiejętność zachowania spokoju oraz zdolność do eleganckiej reakcji na krytykę. To podejście, pozbawione jakiejkolwiek konfrontacji, spotkało się z falą pozytywnych komentarzy w sieci. Internauci zwracali uwagę, że Starmach zamiast eskalować sytuację, wybrała drogę pojednania

Zobacz także

Brakuje Wam Anny w "MasterChefie"?

Reklama

Zobacz także: Anna Starmach w długiej białej kreacji na weselu znajomych. Fani oburzeni. Odpowiedziała