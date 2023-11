Nicola z "Rolnik szuka żony" w ostatnim czasie spotkała się z falą wpisów dotyczących jej rzekomej ciąży. Kandydatka Darka zdementowała te plotki, a głos zabrała nawet produkcja, która stanęła w obronie Nicoli i napisali:

Pamiętajcie, żeby nie wierzyć we wszystko, co wyczytacie w sieci czy znajdziecie w internetowych grupach podawane przez anonimowych informatorów o - delikatnie mówiąc - luźnym stosunku do prawdy. I pamiętajcie! Plotki może nie pozostawiają bąbli, ale to nie znaczy, że nie ranią.

pisała produkcja 'Rolnik szuka żony'.