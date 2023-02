Wersow jest w ciąży? Nowe zdjęcia nie uciszą plotek: "Mam wrażenie, że teorie są prawdą"

Wersow i Friz spodziewają się dziecka? Ostatnio plotki o ciąży Weroniki Sowy zalewają sieć. Najpopularniejsza influencerka w Polsce opublikowała serię zdjęć z okazji Walentynek, a to, co internauci na nich zobaczyli z pewnością nie uciszyło ich podejrzeń:

Po tym, że Werka zrobiła takie zdjęcie walentynkowe coraz bardziej wierzę w te teorie, że jest w ciąży.

Zobaczcie fotki, które wywołały kolejne spekulacje.

Wersow opublikowala wymowne zdjęcia. Fani piszą o ciąży

Weronika Sowa i Karol Wiśniewski tworzą najpopularniejszą parę influencerów w Polsce. W minionym roku wyprowadzili się ze wspólnego domu, w którym mieszkała cała słynna "Ekipa" i zamieszkali we własnym. Wersow nie ukrywa, że jest bardzo rodzinna i w niedalekiej przyszłości chciałaby zostać mamą. W sieci zaczęły pojawiać się plotki, że Wersow jest w ciąży, a fani spekulują, że skrzętnie ukrywa swój ciążowy brzuszek nosząc luźniejsze ubrania niż zwykle. Czy faktycznie tak jest? Wersow nie zdecydowała się odnieść do tworzących się plotek, a zdjęcia opublikowane przez nią z okazji Walentynek tylko podkręciły atmosferę. Opisała je jedynie emotikoną "♥️", która nawiązywała do tego, co można zobaczyć na zdjęciach.

Wersow pozuje w wyciętym w papierze kształcie serca, a kształt akurat wymownie zasłania ją od piersi w dół. Fani nie wierzą, że to przypadek.

Pod walentynkowymi zdjęciami, na których chcąc nie chcąc nie widać jej od brzucha w dół, co jest podyktowane miłosnym kształtem, w którym pozuje, internauci piszą:

- A mi się wydaje, że te fotki są zrobione tak żebyście mieli o czym plotkować i żeby zasięgi wciąż szły do góry 😂👏

- Po tym zdjęciu mam wrażenie, że te teorie o ciąży są prawdą

Instagram @wersow

Niedawno również Friz został zapytany o to, jakim by był ojcem. Przyznał, że będzie starał się być najlepszym, jakim może, jednocześnie dając do zrozumienia, że w najbliższych latach nie zamierza nim zostać. Wersow również deklarowała, że najbliższe lata chce jeszcze poświęcić karierze. Młodzi influencerzy od początku swojego związku muszą liczyć się z oceną i przyznają, że całkiem nieźle idzie im nie zatracanie się w tym, co na ich temat pojawia się w sieci.

Instagram @wersow