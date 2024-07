Dokładnie w Walentynki Anna Starmach przyjęła oświadczyny ukochanego Piotra Kuska. A teraz zakochani planują ślub! Jednak, jak ustalił "Flesz", wesele pary prawdopodobnie odbędzie się dopiero w przyszłym roku!

Ania i jej partner właśnie wrócili z podróży z Nowej Zelandii. Zdjęcia, które Starmach wrzucała na swoje profile społecznościowe, podpisywała „podróż przedślubna”, podsycając jednocześnie ciekawość mediów i swoich fanów. Jaką uroczystość planują?

Jak będzie wyglądał ślub Anny Starmach?

Plotkuje się, że po walentynkowych oświadczynach gwiazda zaczęła się już rozglądać za sukienką. Ania schudła niedawno 9 kg i teraz może pochwalić się perfekcyjną figurą, więc na pewno będzie wyglądać zjawiskowo. Ale na wybór wymarzonej kreacji ślubnej ma jeszcze trochę czasu, bo - według doniesień „Flesza” - ślubu w tym roku raczej nie będzie. Powód?

Nie uda się go zorganizować z powodu napiętych terminów zawodowych (...). Najbardziej realny termin to przyszły rok, ale dokładna data na pewno długo będzie słodką tajemnicą Anny i Piotra - mówią znajomi pary.

Podobno zakochani w ogóle jej jeszcze nie ustalili. Nie układają też na razie listy gości.

Na huczne wesele na sto osób raczej nie ma co liczyć. Bardziej pasuje mi do nich uroczystość w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół - czytamy we "Fleszu".

Jedno natomiast jest pewne! Anna Starmach jest perfekcjonistką, dlatego przygotowania imprezy raczej nie będzie chciała zlecić firmie, tylko zajmie się wszystkim osobiście. Gwiazda może tez liczyć na wsparcie ukochanego i rodziny, zwłaszcza sióstr.

Kim jest ukochany Anny Starmach?

Jak donosi „Flesz", Piotr nie ma nic wspólnego z gotowaniem, największą pasją Anny. Jest specjalistą w branży informatycznej, a pracuje jako główny menedżer odpowiedzialny za rynki Austrii i Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Comarch. Rzadko bywa w Warszawie, bo mieszka w Wiedniu. Tak jak Anna pochodzi z Krakowa. Para poznała się tam kilka lat temu przez wspólnych znajomych.

Piotr skończył Uniwersytet Ekonomiczny i zawsze wiązał swoją przyszłość z biznesem, ale zna się też świetnie na sztuce, a rodzice Ani prowadzą przecież w Krakowie galerię. Oni od pierwszej chwili mieli o czym rozmawiać. Poza tym okazało się też, że oboje kochają podróże – zdradził znajomy pary.

Na co dzień Anna i Piotr tworzą związek na odległość. Kiedy Starmach jest na planie w Warszawie, z ukochanym ma głównie kontakt telefoniczny. Ale kiedy tylko może, jedzie do Krakowa. Tam spędza trochę czasu z rodzicami i siostrami, a potem wsiada w pociąg do Wiednia. Kto wie, może to właśnie w Austrii Ania i Piotr zdecydują się zorganizować swój ślub, żeby uniknąć medialnego rozgłosu?

Pierwszy raz z ukochanym Anna Starmach pokazała się podczas balu TVN.

Anna przyjęła oświadczyny ukochanego w Walentynki.

