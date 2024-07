Nalewka bursztynowa, jest pomocna w leczeniu infekcji, przeziębienia i różnych dolegliwości bólowych. Bursztyn przekazuje swoje lecznicze właściwości nawet podczas noszenia wykonanej z niego biżuterii.

Bursztyn – właściwości i skład

Jantar, czyli bursztyn, nazywany jest przez radiestetów kamieniem życia, ze względu na wysoką zawartość jonów ujemnych, które są szczególnie korzystne dla organizmu ludzkiego. Ponieważ nadmiar ładunków dodatnich występuje przy chorobach i stresie, ładunki ujemne są cenne dla naszej odporności. Bursztyn jest bogaty w mikroelementy (krzem, potas, magnez, żelazo, wapń), kwasy żywiczne oraz związki organiczne połączone z jodem. Dzięki zawartości tych składników pomaga na dolegliwości związane z nerkami, żołądkiem i pęcherzykiem żółciowym. Amulety z sukcynitu (geologiczna nazwa bursztynu) noszone były w celu ochrony przed chorobami i nieszczęściem. Podobno leczono w ten sposób kamienie żółciowe, używając naszyjników z polerowanej żywicy, gdy zmatowiała uznawano, że dolegliwości ustąpiły. Starożytni Grecy mówili na bursztyn elektron i używali go przede wszystkim do celów magicznych. Według nich skamieniała żywica miała właściwości zdejmujące klątwy i uroki oraz oczyszczała pomieszczenia z negatywnej energii. Bardzo łato odróżnić naturalny bursztyn od sztucznego paciorka, istnieją na to dwa sposoby. Próba ogniowa: naturalny bursztyn dobrze się pali wydzielając lekko kadzidłową, żywiczną woń. Drugą metodą jest próba wodna - prawdziwy bursztyn położony na wodzie nie zatonie. Bursztyn bałtycki - bałtyckie złoto, jest to odmiana szczególnie ceniona w jubilerstwie. Noszenie biżuterii z jantaru pomaga szczególnie osobom, które mają chorą tarczycę, problemy z górnymi drogami oddechowymi czy kręgosłupem. Obecnie wykorzystuje się bursztyn do celów dekoracyjnych i leczniczych. Litoterapia (leczenie kamieniami) stosuje bursztyn w postaci nalewki, jako lekarstwo na wiele dolegliwości.

Nalewka z bursztynowa – zastosowanie

Lecznicze właściwości bursztynu w formie nalewki wykorzystywane są w leczeniu takich dolegliwości jak: katar, wszelkiego rodzaju infekcje wirusowe i bakteryjne dolnych i górnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), angina, grypa. Wcieranie kilku kropel nalewki w czoło i skronie łagodzi bóle głowy i migreny. Nacieranie nalewką stawów złagodzi bóle reumatyczne. Na ból gardła można stosować płukankę z rozcieńczonych wodą kilku kropel bursztynowej nalewki.

Przepis na nalewkę z bursztynu o. Klimuszki i sposób użycia

Nalewka sporządzona według przepisu o. Klimuszki ma szereg zastosowań w domowym leczeniu wielu dolegliwości. Bursztyn można zebrać nad morzem, kupić na giełdzie minerałów lub w sklepie zielarskim. Im dłużej nalewka bursztynowa stoi w naczyniu tym większe ma właściwości lecznicze. Bursztyn podobnie jak miód – pod wpływem bardzo wysokiej temperatury traci większość swych cennych składników, dlatego, jeżeli dodajemy ją do herbaty dobrze, aby była lekko przestudzona. Przepis na nalewkę z bursztynu o. Klimuszki

Składniki:

50 g nieoszlifowanego, rozdrobnionego bursztynu,

0,5 litra 95% spirytusu.

Sposób przygotowania:

1. Bursztyn myjemy w gorącej wodzie i wsypujemy do naczynia (najlepiej z białego lub brązowego szkła) o pojemności 0,75 litra.

2. Zalewamy spirytusem i odstawiamy w zacienione miejsce na 10 dni. Po tym czasie nalewka jest gotowa. Ma ona piękny złoty kolor dzięki mikroskopijnym cząsteczkom wydzielanym przez bursztyn pod wpływem spirytusu. Bursztyn nie rozpuści się w spirytusie. Gdy płyn się skończy bursztyn można rozdrobnić i ponownie zalać spirytusem. Jantar może być zalewany maksymalnie 2 razy.

Nalewkę z bursztynu wg ww. przepisu stosuje się w celu zapobiegania lub leczenia różnych dolegliwości. Profilaktycznie w okresach wzmożonej zachorowalności na grypę – codziennie rano dodajemy 3 krople nalewki do herbaty lub wody i wypijamy na czczo. Sposób na katar to nacieranie okolic pod nosem nalewką dwa razy dziennie przez 7 dni, taki zabieg działa również inhalująco. Choroby takie jak przeziębienie, infekcje, angina, grypa, zapalenie oskrzeli, płuc oraz wysoką gorączkę – leczymy używając nalewki zewnętrznie i wewnętrznie. Zewnętrznie: przez cały czas trwania choroby rano i wieczorem należy wcierać kilka kropel nalewki w plecy, klatkę piersiową, za uszami, czoło, skronie, przeguby dłoni, koło kostek – następnie należy się ciepło ubrać i położyć do łóżka. Stosowanie wewnętrzne nalewki z bursztynu:

dzieci - od 4 do 8 lat – pić trzy razy dziennie, przez 10 – 14 dni, rozcieńczone 5 - 10 kropli nalewki w jednej szóstej szklanki przegotowanej wody;

dzieci - od 8 do 16 lat – pić trzy razy dziennie, przez 10 – 14 dni, rozcieńczone 15 - 20 kropli w jednej piątej szklanki przegotowanej wody;

dorośli – pić trzy razy dziennie, przez 10 – 14 dni, rozcieńczone 30 kropli nalewki w jednej czwartej szklanki przegotowanej wody.

Nalewki z bursztynu – gdy nie stosujemy bursztynowej kuracji – nie należy pić codziennie, ponieważ nagromadzenie ujemnych jonów w organizmie może spowodować jego nadmierne wyciszenie i uspokojenie.