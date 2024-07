Nalewkę morelową przygotowuje się w 2 etapach. Pierwszym z nich jest mycie owoców i krojenie ich na mniejsze kawałki, lub włożenie w całości do słoika. Morele zasypuje się cukrem i wybiera dodatki, takie jak: wanilia, goździki, suszone morele lub cynamon. Następnym etapem przygotowań nalewki jest „leżakowanie” trunku, w czasie którego od czasu do czasu można wstrząsnąć słojem.

Reklama

Morelówka to delikatna i słodka nalewka, pasująca szczególnie do deserów, np. lodów lub ciast.

Nalewka morelowa na spirytusie z dodatkiem wanilii i goździków

Potrzebujesz:

1 dużego słoika (1200 mililitrów),

sitka.

Zobacz także

Składniki (na litr nalewki):

1 kilogram moreli,

500 mililitrów czystej wódki (40 procentowej),

500 mililitrów spirytusu (95 procentowego),

0,5 kilograma cukru,

1 laska wanilii,

10 goździków,

10 suszonych moreli,

4 pestek ze świeżych moreli.

Czas przygotowania: 10 minut (czas dojrzewania nalewki: 3 tygodnie)

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Świeże morele umyj i usuń pestki (odłóż 4 z nich).

Owoce pokrój na pół i umieść w słoju.

Dodaj laskę wanilii, goździki, suszone morele i pestki.

Dosyp cukier.

Wlej wódkę i spirytus.

Odstaw na 3 tygodnie w nasłonecznione miejsce.

Odcedź płyn na sitku i przelej w inny słoik lub butelkę.

Odstaw w ciepłe miejsce na tydzień.

Gotowe!

Wskazówka: W czasie przecedzania nalewki, po 3 tygodniach „leżakowania”, nie wyrzucaj moreli. Owoce przełóż do oddzielnego słoika i zasyp 5 łyżkami cukru. W efekcie otrzymasz, po około 3 dniach, morele w syropie. Owoce są idealnym dodatkiem do ciast, tarty, ciasteczek i tortów. Moreli, podsmażonych na patelni, można użyć do przekładania warstw piernika.

Nalewka morelowa na rumie z dodatkiem cynamonu

Potrzebujesz:

1 dużego słoika (1200 mililitrów),

sitka.

Składniki (na litr nalewki):

1 kilogram moreli,

5 brzoskwiń,

1 litr rumu,

0,5 kilograma cukru,

1 łyżka cynamonu.

Czas przygotowania: 10 minut (czas dojrzewania nalewki: 3 tygodnie)

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Morele i brzoskwinie umyj i usuń pestki.

Owoce pokrojone na pół (albo w całości) umieść w słoju.

Dodaj cynamon i cukier.

Wlej rum.

Odstaw na miesiąc w słoneczne miejsce.

Odcedź płyn na sitku, a pozostałe owoce zasyp 5 łyżkami cukru.

Czystą nalewkę i morele z cukrem odstaw na kolejny miesiąc .

. Odsącz sok, jaki wydzielił się z owoców i dodaj do nalewki.

Po miesiącu nalewka jest gotowa.

Smacznego!

Reklama