Ponad miesiąc temu, 28 czerwca w Warszawie, odbył się jubileuszowy, 95. konkursu Miss Polonia 2024 transmitowany przez TVP2. Tego wieczoru zaprezentowały się 24 finalistki w tym po raz pierwszy 3 reprezentantki Polonii amerykańskiej. Ponadto finał połączony był z inauguracją działalności fundacji Miss Polonia. Tytuł Najpiękniejszej Polki otrzymała 21-letnia Maja Klajda z Łęcznej w województwie lubelskim. Tylko w rozmowie z Party.pl zdradza swoje najbliższe plany i opowiada o kulisach konkursu!

Kim jest Maja Klajda, nowa Miss Polonia?

Maja jest studentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, dlatego też angażuje się w akcje charytatywne związane z pomaganiem osobom zmagającym się z problemami psychicznymi. Regularnie udziela się w fundacji Strefa Dorastania w Lublinie zajmującej się wspieraniem grup dzieci i młodzieży narażonych na wykluczenie społeczne. Swoje własne projekty charytatywne będzie rozwijała pod skrzydłami nowo powstałej Fundacji Miss Polonia.

Oprócz tego interesuje się rozwojem osobistym, bardzo ceni sobie relacje międzyludzkie oraz życiowy balans między pracą, pasjami i relaksem. Przez wiele lat tańczyła taniec ludowy, który zaprezentowała również w konkursie Miss Talent podczas zgrupowania Miss Polonia 2024. Jej wielką pasją jest muzyka, dlatego uwielbia chodzić na koncerty i festiwale. Interesuje się też modą i często pokazuje swoje stylizacje w social mediach.

Od momentu, gdy 28 czerwca Maja Klajda zdobyła tytuł Miss Polonia 2024, nie spoczywa na laurach. Miała okazję udzielić wielu wywiadów w dla telewizji, rozgłośni radiowych i mediów internetowych. Od razu widać, że to jej żywioł i świetnie prezentuje się przed kamerami, a ze strony dziennikarzy jak i widzów spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Dzień po finale konkursu Miss Polonia Maja zagościła w popularnym programie śniadaniowym "Pytanie na Śniadanie". W rozmowie opowiedziała o swoich przeżyciach związanych z wygraną oraz podzieliła się refleksjami na temat przygotowań do konkursu. To był tylko początek jej medialnej aktywności.

Kilka dni później Maja wystąpiła w TVP Info, gdzie opowiedziała o swoich planach na przyszłość. Wywiad zatytułowany "Miss Polonia zdradza swoje plany. 21-latka ma ambitną pasję" pozwolił widzom lepiej poznać jej cele i marzenia.

Kolejnym ważnym momentem był wywiad w Kanale Zero, gdzie Maja miała okazję porozmawiać z Wuwuniem oraz Izabellą Krzan, Miss Polonia 2016. Rozmowa dotyczyła m.in. planów Mai związanych z kontynuacją studiów psychologicznych i łączeniem obowiązków Miss z edukacją. Maja zdradziła również, jak jej bliscy zareagowali na wygraną.

Maja Klajda jako nowa Miss Polonia 2024 udziela się w ważnych, społecznych tematach. W pierwszych dniach od koronacji wzięła udział w sesji zdjęciowej jako ambasadorka kampanii społecznej Dotykam = Wygrywam, która promuje regularne samobadanie piersi. Przed obiektywem stanęła z wolontariuszką akcji i Miss Polonia z roku 2023 - Ewą Jakubiec. Inicjatorką akcji jest znana brafitterka Izabela Sakutova. Konkurs Miss Polonia wspiera tę inicjatywę nieprzerwanie od 2020 roku.

Z okazji 95-lecia Miss Polonia, organizatorzy konkursu podjęli decyzje o powołaniu Fundacji, której misją będzie wspieranie ważnych inicjatyw społecznych i pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Fundatorką Fundacji Miss Polonia jest Jagoda Piątek – Włodarczyk - Dyrektor Konkursu Miss Polonia. Szerzenie dobra i pomoc innym to szczególny cel, jaki od lat przyświeca konkursowi Miss Polonia. To właśnie pod skrzydłami Fundacji Miss Polonia Maja Klajda będzie realizować swoje dalsze projekty charytatywne. Planowany jest m.in. cykl spotkań i warsztatów z młodzieżą w całej Polsce. Maja podkreśla, że jej misją i celem jest “odczarowanie” gabinetu pedagoga szkolnego, który nie pojawia się wyłącznie w trakcie interwencji, a jest realnym wsparciem i drogowskazem w problemach młodzieży w wieku szkolnym.

Maja bardzo ciepło została przywitana w swoich rodzinnych stronach. Oficjalne gratulacje dla Miss Polonia złożył Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Stawiarski oraz władze Łęcznej, skąd pochodzi Maja - Starosta Łęczyński Daniel Słowik oraz Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski. Spotkaniom towarzyszyły konferencje prasowe i wywiady z lokalnymi mediami. Z pewnością w kolejnych Maja będzie promować zarówno województwo lubelskie jak i Łęczną jako Ambasadorka Regionu.

Nowa Miss Polonia pojawiła się też na premierze filmu dokumentalnego o Andrzeju Sewerynie, wybitnym polskim aktorze w łódzkim Monopolis. Uczestniczyła w warsztatach kulinarnych w restauracji ROXX oraz sesji zdjęciowej w bursztynowej koronie Miss Polonia, do której przygotował ją oficjalny make-up artist konkursu Harry Jefferson. Kolejne ważne wydarzenia to m.in. reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej w tym na prestiżowym konkursie Miss World.

Wywiad z Mają Klajdą - nową Miss Polonia!

Co czułaś kiedy ogłoszono Twoją wygraną w konkursie Miss Polonia 2024?

Przyznam, że pamiętam ten moment jak przez mgłę. Były to emocje, których nigdy wcześniej nie czułam. Duża radość, ekscytacja, a jednocześnie poczucie, że świat stoi przede mną otworem. Jeszcze kiedy usłyszałam, że wynik był jednogłośny to poczułam się szczególnie zaszczycona i wyróżniona. Ciężko to opisać słowami, ale myślę, że było widać po mnie ogromne wzruszenie i tak naprawdę fakt, że zostałam Miss Polonia 2024 dotarł to do mnie dopiero po około dwóch tygodniach od gali finałowej. Poza całą radością nie mogłam się doczekać aż przytulę moich bliskich, którzy od początku dawali mi ogromne wsparcie i kibicowali mi na widowni.

Jak wspominasz czas przygotowań do gali finałowej?

Czas przygotowań do gali finałowej był intensywny i wymagający, ale bardzo mnie rozwinął. Nigdy wcześniej nie byłam postawiona przed tak wieloma nowymi doświadczeniami, dzięki którym bardzo dojrzałam i zrozumiałam, że życie jest w moich rękach. Jednocześnie był to czas bardzo przyjemny i motywujący. Poznałam wiele wspaniałych osób. Bardzo się zżyłam z innymi finalistkami i doceniam, że nie było między nami takiej niezdrowej rywalizacji. Przez cały ten okres trzymałyśmy się razem i dawałyśmy sobie nawzajem dużo wsparcia.

Bardzo miło wspominam też akcje charytatywne, które miałam okazję organizować w ramach projektu „Korona z głowy”. Podczas nich zrozumiałam, że tyle ile człowiek miłości da od siebie, jeszcze więcej będzie w stanie jej otrzymać. Czułam, że mnie to w pewien sposób uduchowiło. Zawsze czułam, że chciałabym pomagać potrzebującym i działać charytatywnie, ale przez mój młody wiek nie do końca wiedziałam jak się za to zabrać. Konkurs mi to umożliwił i czułam, że jestem w odpowiednim miejscu.

Jaka jest Twoja misja jako nowa Miss Polonia?

Jako nowa Miss Polonia moją misją jest przede wszystkim kontynuacja działań na rzecz osób zmagających się z problemami psychicznymi. Chciałabym “odczarować” gabinet psychologa szkolnego poprzez profilaktykę zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, aby pokazać, że rozmowa z psychologiem może być bardzo pomocna i rozwojowa. Zależy mi na tym, aby psycholog nie był osobą wezwaną jedynie w skrajnych przypadkach, ale kimś zawsze obecnym i wzbudzającym zaufanie. Bardzo ważne jest to aby rozmowy z nim były normalizowane, dzięki czemu dzieci i młodzież nie będą bały się odwiedzać jego gabinetu, kiedy tego potrzebują.

Jak reagujesz na nieprzychylne komentarze dotyczące konkursów piękności i stereotypy z tym związane?

Szczerze mówiąc, nie przywiązuję dużej wagi do tego typu komentarzy. Wiem, że te stereotypy nie są prawdziwe i myślę, że zarówno ja, jak i każda z tegorocznych finalistek pokazałyśmy naszymi działaniami, że w tym konkursie nie chodzi tylko o piękną buzię, ale o dużo więcej. Osoby mające nieprzychylną opinię na temat konkursów piękności prawdopodobnie nie zagłębiają się w to jak wygląda cały proces przygotowań do gali finałowej, która jest zwieńczeniem kilku miesięcy ciężkiej pracy, dlatego takie komentarze mnie nie dotykają.

A teraz pozwólmy naszym czytelnikom poznać nową Miss z zupełnie innej strony. Jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze, które starasz się promować w swoim życiu codziennym?

Myślę, że jest to szczerość i autentyczność. W życiu codziennym kieruję się również empatią. Bardzo ważne jest dla mnie, aby nie patrzeć tylko przez pryzmat własnych perspektyw, ale rozszerzyć je o perspektywę drugiego człowieka. Poza tym życzliwość, bo wiem, że dobro zawsze wraca oraz tolerancja i szacunek do drugiej osoby.

Jakim cytatem/motto kierujesz się w życiu?

Nawiązując do poprzedniego pytania ważne jest dla mnie, aby zawsze myśleć o uczuciach i emocjach innych, dlatego cytat, który bardzo sobie cenię to “Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże” Adama Mickiewicza. Rola Miss Polonia to także liczne podróże i reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej. Jakie miejsce na świecie chciałabyś najbardziej odwiedzić i dlaczego? Łatwiej byłoby odpowiedzieć jakiego miejsca nie chciałabym odwiedzić! Na pewno Azja jest dla mnie takim kierunkiem, dlatego że nie miałam jeszcze okazji poznać tamtejszej kultury. Poza tym jestem bardzo ciekawa prawdziwej kuchni azjatyckiej oraz codziennego życia ludzi z tamtych stron. Taką destynacją byłyby również Stany Zjednoczone. Marzę o tym, aby zobaczyć pełen zgiełku Nowy Jork oraz piękne plaże w Miami. Chciałabym odwiedzić też Dominikanę, bo od dziecka uczę się hiszpańskiego i ten język oraz kultura są bardzo bliskie mojemu sercu. Kocham naturę, więc na moim bucket list znajduje się także wycieczka na safari i tym samym chciałabym przełamać swój lęk przed tego typu ekstremalnymi aktywnościami.

Mai jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia!

