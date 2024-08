W poniedziałek, 19 sierpnia ruszył Top of The Top Festival. Wielkie, muzyczne wydarzenie potrwa aż do czwartku, a na sopockiej scenie pojawi się mnóstwo znanych i uwielbianych artystów. Z kolei podczas drugiego dnia festiwalu odbył się również konkurs o Bursztynowego Słowika. W ubiegłym roku statuetka powędrowała do Kwiatu Jabłoni, a kto tym razem otrzymał tą wyjątkową nagrodę?

Kto wygrał Bursztynowego Słowika 2024? Znamy zwycięzcę festiwalu w Sopocie

Top Of the Top Sopot Festival to zawsze jedno z największych muzycznych wydarzeń w roku. Festiwal, który od lat transmitowany jest przez stację TVN, również w tym roku przyciągnął do Sopotu tłumy fanów, a także wielu widzów przed telewizorami. Podczas pierwszego dnia festiwalu w Sopocie wszyscy zachwycali się występem Sylwii Grzeszczak, a dziś publiczność skupiła się na wykonach artystów, którzy rywalizowali o statuetkę Bursztynowego Słowika.

Piętka Mieszko/AKPA Piętka Mieszko/AKPA

Do rywalizacji o tę prestiżową nagrodę stanęło siedmioro artystów:

Carol Markovsky

Marta Bijan

Arek Kłusowski

Oskar Cyms

Teo Tomczuk

Paula Biskup

Zalia

O zwycięzcy zadecydowali widzowie podczas głosowania SMS. Kto zatem zgarnął Bursztynowego Słowika 2024? Jak się okazało, w tym roku nagroda powędrowała do Oskara Cymsa! Gratulujemy!

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Bursztynowy Słowik jest główną nagrodą festiwalu w Sopocie. Wcześniej przydzielało ją siedmioosobowe jury konkursowe, a obecnie decyzja ta leży w rękach widzów. Dziś to właśnie publiczność zadecydowała o tym, że to Oskar Cyms otrzymał tę prestiżową nagrodę. Zgadzacie się z tym werdyktem?

